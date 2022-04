Square Enix estime que les studios japonais ne doivent pas imiter le style occidental

Yosuke Matsuda, président de Square Enix, a accordé une interview à Yahoo Japan dans laquelle il s’est penché sur les différences culturelles entre les studios de développement de jeux vidéo japonais et occidentaux. Les caractéristiques du secteur japonais, classiques et ancrées dans des schémas méthodologiques, ne devraient pas être influencées par les nouvelles tendances venues de l’autre bout de la planète, selon le dirigeant.

Tendances du marché versus identité, un équilibre des styles

« Actuellement, le marché du jeu vidéo est mondialisé », commence par exposer le dirigeant. « Le marché intérieur était autrefois important, mais il est maintenant à la traîne par rapport aux États-Unis et à la Chine. Si vous cessez d’être connu à l’échelle mondiale, vous cessez d’être en affaires. Fait intéressant, cependant, si les développeurs japonais essaient d’imiter les jeux occidentaux, ils ne peuvent rien faire de bon. [juegos] », se développe.

final fantasy xvi

En effet, selon ses critères, sur le plan esthétique il y a un style reconnaissable dans la manière de concevoir les personnages : « Les dessins des monstres, les effets visuels et sonores sont encore un peu japonais. Et les joueurs du monde entier savent que c’est ce qui rend les jeux japonais bons. » Par conséquent, « les marchés internationaux sont importants, mais il ne suffit pas de les développer ».

Le Square Enix de l’Occident et des Japonais ; méthodes très différentes

Pour Matsuda, il est clair que l’adaptation de ses œuvres aux marchés occidentaux peut faire grimper les ventes à des niveaux inimaginables uniquement au Japon ; mais le studio espère rester fidèle à son style et préciser sa manière d’appréhender le médium. Square Enix a deux branches parfaitement différenciées : celle de ses études occidentales et celle de ses études nationales.

Dans le premier, on retrouve Eidos Interactive et Crystal Dynamics, responsables d’œuvres telles que Deux Ex, Tomb Raider (qui vient d’annoncer un nouvel opus), Marvel’s Avengers ou Marvel’s Guardians of the Galaxy. De l’autre, au Japon, il y a un penchant déclaré pour le RPG ; tour par tour ou basé sur l’action, avec des exemples tels que Kingdom Hearts, Dragon Quest, Final Fantasy et des œuvres plus modernes telles que Forspoken, le remake de Trials of Mana ou la tendance naissante vers HD-2H, avec Triangle Strategy, The DioField Chronicle, Live a Live, Octopath Traveler et le remake de Dragon Quest III.

Matsuda soutient dans cette même conversation que Square Enix devrait adopter le modèle play-to-earn et embrasser l’idée de l’univers de la blockchain, sans négliger les nouveaux jetons non fongibles (NFT) dans ses jeux vidéo.

source | VGC