D&d Dévoilera Son Avenir Dans Les Jeux Vidéo En Direct

Wizards of the Coast prépare un événement en streaming pour révéler l’actualité de Dungeons & Dragons, la saga de jeux de rôle populaire. Ils promettent d’offrir non seulement des informations sur le jeu de société, mais également des publicités sur d’autres produits tels que des livres, des divertissements et des jeux vidéo.

Lorsque? Le 21 avril prochain à partir de 18h00 (CET) sur sa chaîne YouTube ou Twitch. « Peut-être vous retrouverez-vous même quand quelque surprise », anticipent-ils.

Ensuite, nous vous présentons le calendrier ventilé par pays :

À quelle heure est l’événement D&D ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 18h00

Espagne (îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

El Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico : à 12h00

République Dominicaine : à 12h00

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12h00

Wizards of the Coast a lancé Dungeons & Dragons : Dark Alliance en 2021, un jeu d’action avec des touches de jeu de rôle que nous, chez Netcost, avons noté 5 sur 10. De plus, ils ont également commercialisé la version remaniée du classique Baldur’s Gate : Dark Alliance. Black Isle Studios a abandonné la possibilité qu’une suite soit en route, tandis que Larian Studios continue de travailler sur Baldur’s Gate 3, qui est toujours en accès anticipé (au moins jusqu’en 2023).

