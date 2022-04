Streets of Rage aura un film; tout savoir sur le saut au cinéma de l’emblème SEGA

SEGA travaille sur une adaptation de la saga vidéoludique Streets of Rage au monde du cinéma. Après avoir enchaîné deux succès de suite avec Sonic The Movie et sa récente suite, Deadline fait avancer les plans du géant japonais, déterminé dans son projet de transformer ses licences les plus emblématiques en franchises médias.

Selon les informations, l’auteur de l’œuvre sera Derek Kolstad (John Wick, Nobody) ; dans la production, en revanche, on retrouvera Escape Artists (Equalizer) et dj2 Entertainment, comme pour les films Sonic. A défaut de connaître le détail des négociations -aucune donnée n’a été dévoilée sur une éventuelle fenêtre de sortie du film-, tout porte à croire que les performances commerciales de Sonic, The Movie (319 millions de dollars) et du second volet (231 millions de dollars en seulement quelques semaines) aurait pu être la principale impulsion pour donner le feu vert à un projet avec l’ADN de SEGA.

L’importance de Streets of Rage hier et aujourd’hui ; un pilier pour SEGA

Car Streets of Rage est l’une des IP les plus emblématiques de l’éditeur japonais, qui bénéficie également de l’inertie positive de Streets of Rage 4 en 2020 aux mains de Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games avec plus de 2,5 millions d’unités vendues un peu partout le monde. En général, considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de cette année. Ce titre a ouvert les portes de la saga à un public qui, forcément, ne pouvait pas grandir avec les deux premiers volets remontant dans les années 90 sur SEGA Mega Drive/Genesis.

Penser au genre beat’em up amène à penser à des sagas comme Streets of Rage, dont l’univers et les personnages auront désormais la possibilité d’afficher leur action débridée sur grand écran. Les fans vont désormais se demander s’il est possible de fantasmer sur un film dans lequel Yuzo Koshiro, Motohiro Kawashima ou encore Yoko Shimomura, compositeurs ayant marqué la série par le passé, participeront ou non à la réalisation de ce long métrage.

Pour l’avenir, SEGA a confirmé qu’il y aura Sonic 3, The Movie et une série d’action en direct pour Knuckles ; ce dernier pour 2023. La société japonaise va ainsi élargir son spectre de public cible et faire connaître ses licences à d’autres types de publics.

