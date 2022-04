eFootball 2022 : les 10 joueurs les moins chers et les meilleurs que vous pouvez inscrire dans Ideal Team

eFootball 2022 permet déjà à la communauté de se plonger dans la soi-disant Dream Team, le mode de jeu qui remplace le traditionnel My Club de Pro Evolution Soccer. Contrairement à son prédécesseur, Dream Team vous permet d’acheter n’importe quel joueur de base disponible dans la base de données. Pour cette raison, nous vous recommandons 10 joueurs bon marché avec lesquels serrer leurs performances lors de vos premiers pas dans le jeu.

Dream Team (Ideal Team) dans eFootball 2022 : les 10 bons joueurs pas chers que nous recommandons

PT : Cillessen, 77 ans, 34 000 généralistes

CDM : Marc Roca, 73 ans, Bayern Munich, 14 000 GP

IE: Bryan Gil, 72 ans, Valencia BN, 17 000 GP

ST : Darwin Núñez, 75 ans, Benfica, 29 000 GP

CM : Dani Ceballos, 72 ans, Madrid Chamartin B, 14 000 GP

LI: Alex Moreno, 73 ans, Séville Triana VB, 14 000 GP

LD : Hector Bellerin, 73 ans, Sevilla Triana VB, 20 000 GP

CT : J. Todibo, 72 ans, OGC Nice, 13 000 GP

CT : Eric Garcia, 72 ans, FC Barcelone, 18 000 GP

AD : Carlos Vela, 74 ans, Los Angeles BY, 15 000 GP

Il faut savoir que la note moyenne des joueurs ne dicte leurs performances que dès qu’ils rejoignent votre équipe. Au fur et à mesure que vous jouez avec eux, leur niveau augmentera, ce qui vous donnera des points spécifiques pour ce joueur. Avec eux, vous pouvez investir dans l’amélioration de leurs statistiques et de leurs performances dans la tactique choisie par votre entraîneur.

Vous avez également un autre moyen de les améliorer. Certains événements spéciaux récompensent des primes d’entraînement. Avec eux, vous pouvez accélérer la progression du joueur que vous sélectionnez pour recevoir des points immédiatement. Sans sauter sur l’herbe, vous pouvez définir où vous souhaitez diriger votre amélioration. De plus, si vous jouez sur PS4 ou PS5 et que vous avez un abonnement PlayStation Plus actif, vous pouvez utiliser un pack supplémentaire sur PS Store qui comprend plus de 20 entraînements d’une valeur de 4 000 points d’expérience. Une somme particulièrement pertinente maintenant que la mode décolle.

Source : eFootball 2022