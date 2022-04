Battlefield 2042 confirme des améliorations majeures dans le patch 4.0

Battlefield 2042 s’apprête à sortir l’un des patchs les plus importants de son époque sur le marché. La mise à jour 4.0 sera disponible le 19 avril sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Nous passons en revue les faits marquants ci-dessous.

Comment Battlefield 2042 s’améliorera-t-il avec le patch 4.0 ?

D’EA DICE, ils soulignent les ajustements chez les spécialistes comme l’un des fers de lance de cette mise à jour. Rao et Paik, par exemple, verront leurs avantages passifs mis à jour, tandis que Sundance recevra une augmentation de la puissance de leurs grenades. Les véhicules ne manquent pas non plus : le M5C réduira la puissance de votre lance-missiles et facilitera l’abattage des passagers.

Nouveau dans la mise à jour 4.0 : 🛠️ Corrections des bugs ADS et Revive

🛠️ Équilibre du véhicule tel que les ajustements de Bolte

🛠️ Traits mis à jour pour Rao et Paik

🛠️ Améliorations des grenades de Sundance

🛠️ Réglages du ruban pour un déverrouillage plus facile d’un mode à l’autre

🛠️ Améliorations de l’XP pour les actions d’assistance/de jeu en équipe — Communication directe sur le champ de bataille (@BattlefieldComm) 18 avril 2022

L’étude met l’accent sur les accessoires de l’armement. Ils ont retravaillé « beaucoup » de ceux disponibles afin que leur impact sur l’arme soit « unique et perceptible » lors de son utilisation. Jusqu’à présent, certains accessoires avaient des effets trop similaires à d’autres et il n’était pas clair quel serait l’impact sur vos armes en basculant entre eux.

Ajout de la possibilité d’utiliser le chat vocal au milieu d’une partie. Bien entendu, il ne sera accessible qu’aux membres d’un même groupe ou patrouille. Le tableau de bord remanié apparaîtra également à la fin du match pour détailler plus précisément les performances de chaque joueur.

En termes de progression, des ajustements spécifiques ont été apportés à la plupart des distinctions. Ils seront désormais « plus faciles à débloquer » dans tous les modes de jeu, en particulier Rush. Les points d’expérience attribués pour les actions de soutien augmenteront considérablement, tandis que ceux obtenus pour l’accomplissement des objectifs diminueront.

Ces points ne sont que quelques-uns des points forts du patch. Plus de 400 corrections d’erreurs trouvées au cours de ces mois sont incluses. Ses responsables nous convoquent au mois de mai pour voir le lancement de la prochaine série d’améliorations.

Source : EA DIT