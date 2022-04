Blizzard nie vouloir lancer des NFT

Une enquête reçue par certains joueurs au cours du week-end a souligné la possibilité qu’Activision Blizzard introduise des NFT dans leurs jeux vidéo. Les utilisateurs ont été interrogés sur des sujets tels que la blockchain ou les crypto-monnaies, mais aussi sur d’autres fonctionnalités telles que le cross-play, la réalité virtuelle et les services d’abonnement. Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, a nié sur Twitter qu’ils allaient ajouter des NFT à leurs jeux vidéo.

Andy Robinson, l’un des rédacteurs en chef de VGC, a publié un article sur le réseau social susmentionné qui faisait référence à cette situation. « Blizzard mène une enquête d’intérêt sur les NFT et les jeux Play to Earn. Cependant, Ybarra a répondu au tweet avec une phrase claire et énergique : « Personne ne fait de NFT ».

Ubisoft et Square Enix, intéressés par la blockchain

Bien que Blizzard Entertainment ne conçoive pas de NFT pour ses prochains jeux, d’autres sociétés ouvrent la voie à ce type de produit. Ubisoft, par exemple, a dû faire face aux critiques des utilisateurs, mais aussi à un manque d’enthousiasme de la part de ses propres employés et syndicats. Ubisoft Quartz avance malgré le fait que Tom Clandy’s Ghost Recon Breakpoint, le premier jeu qu’ils ont expérimenté, a déjà conclu un développement actif.

En attendant, Square Enix a réitéré son soutien à ce type de technologie. Le président Yosuke Matsuda a souligné dans une interview avec Yahoo! Japon qu’il y a un certain nombre de joueurs intéressés à contribuer « à rendre les jeux plus intéressants ».

Selon le responsable, cela s’accompagnera de la création de « nouvelles fonctionnalités et manières de jouer ». Matsuda a ajouté qu’ils fourniront des incitations pour pouvoir utiliser « des technologies telles que la blockchain », dans le but de concevoir « un contenu intéressant et innovant » basé sur les idées des utilisateurs.

source | Mike Ybarra (Twitter)