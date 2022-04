Xenoblade Chronicles 3 dévoile une image alternative de l’art officiel

Il reste encore quelques mois pour que Xenoblade Chronicles 3 soit lancé sur le marché, mais la nouvelle production de Monolith pour Nintendo Switch se poursuit et vient de montrer une nouvelle image promotionnelle. La société japonaise a téléchargé l’art sur la page officielle du jeu dans l’eShop, mais l’a déjà supprimé et remplacé par celui de l’intérieur. Trop tard, car l’utilisateur de Twitter @MBgov1133 l’a partagé sur les réseaux sociaux (en dessous de ces lignes).

Dans la pièce originale, on pouvait voir deux des protagonistes du jeu vidéo le dos tourné et face à l’un des titans colossaux. Ils étaient Noah et Mio, qui apparaissent également dans le nouveau, seulement maintenant accompagnés de quatre autres personnages principaux. Le cadre est similaire dans les deux : une zone pleine d’herbe avec les nuages ​​et la créature en arrière-plan.

Je pense que Nintendo of America a fait une gaffe, ils ont peut-être accidentellement téléchargé un nouvel art clé sur le site Web de Xenoblade 3 pic.twitter.com/u63JQsm88a — ⛩MB⛩ (Compositeur/作曲家) (@MBgov1133) 16 avril 2022

Deux nations antagonistes face à face

Monolith Soft explore l’idée d’un avenir partagé avec les deux titres précédents de la série, Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chromicles 2. Dans Aionios, deux nations se battent pour l’hégémonie : Keeves s’est spécialisé dans la technologie mécanique, il a donc une flotte prête de véhicules de combat. Les unités mobiles pilotées par ses soldats sont également une menace pour ses ennemis, à savoir la nation d’Angus. Ceux-ci utilisent l’éther, une technologie arcanique capable d’endommager les adversaires sur le champ de bataille. Laquelle des deux nations prendra le pouvoir ? Survivront-ils tous les deux ? La réponse, dans quelques mois seulement.

Xenoblade Chronicles sera mis en vente en septembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch. Pour le moment, les Japonais n’ont pas confirmé de date plus précise. Les six personnages qui ont été confirmés jusqu’à présent en plus de Noah et Mio sont Lanz, Eunie, Taion et Sena. Vous pouvez en savoir un peu plus sur les protagonistes de l’histoire sur ce lien.

