Kingdom Hearts 4 et le souvenir de Final Fantasy Versus XIII

Final Fantasy Versus XIII a été annulé. Le jeu exclusif Square Enix pour PlayStation 3 a disparu des événements et a fini par se reconvertir en Final Fantasy XV. Tetsuya Nomura a démissionné de son poste de directeur, et Hajime Tabata et son équipe ont fait plus que simplement réorganiser les pièces, ils ont conçu un tout nouveau titre. Peut-être que le quinzième épisode reprenait des éléments de l’histoire de ce Versus XIII annulé ; Il est également possible qu’il ait partagé le protagoniste, mais les deux étaient des produits différents. Après l’annonce de Kingdom Hearts 4, ce Final Fantasy est réapparu parmi les mentions, mais pourquoi ?

« Un fantasme basé sur la réalité. » Contrairement à Kingdom Hearts, une série qui mélange les propres personnages de Square Enix avec des protagonistes de Disney, Final Fantasy Versus XIII était une approche plus mature d’un concept jouable similaire : celui du RPG d’action. Son esthétique plus sombre répond à cette tentative de capturer une version réaliste de la fantaisie, qui s’éloigne du ton plus décontracté et coloré du titre Sora, Goofy et compagnie.

Tokyo, miroir du design

Ce projet initial était tellement ancré dans la réalité que certains de ses décors étaient des reproductions du quartier tokyoïte de Shinjuku. Fait intéressant, dans la bande-annonce de Kingdom Hearts 4, Sora vit dans un luxueux appartement à Aoyama, l’un des quartiers les plus chers de la capitale japonaise.

Dans un fil Twitter posté par Aitaikimochi, il commente que le bâtiment vu au loin est le Shibuya Stream. L’appartement de Sora est presque certainement dans la région d’Aoyama Gakuin. Le prix de la location ? Environ 1 800 euros par mois, presque rien ! Et si vous voulez l’acheter ? Réservez au moins 1 million d’euros.

La question que beaucoup se sont posée en voyant le teaser est de savoir pourquoi l’aspect graphique est réaliste si Kingdom Hearts a généralement une esthétique cartoon. L’explication est venue de la main de Tetsuya Nomura lui-même, qui lors d’une session de questions-réponses a révélé que la raison en est que Sora est dans le monde de Quadratum. Ce quartier est apparu pour la première fois dans le troisième opus et ressemble à Tokyo pour une raison bien précise : il est basé sur Shibuya, un autre des quartiers les plus emblématiques de la ville japonaise. Il s’agit d’un univers alternatif situé dans Verum Rex, un jeu vidéo lié au monde Toy Box de Stoy Story.

Les similitudes entre Quadratum et la ville de Final Fantasy Versus XIII sont palpables, non seulement à cause de la conception architecturale remplie de gratte-ciel, mais aussi à cause du ton sombre de ses graphismes. Cependant, dans Kingdom Hearts 4, nous le voyons en plein jour, lorsque dans le Final Fantasy annulé, les couleurs sombres ont fusionné avec la nuit.

Kingdom Hearts 4.

Une comparaison qui n’est pas nouvelle

Il est paradoxal que Kingdom Hearts 4 ressemble à Final Fantasy Versus XIII alors que dans le passé la comparaison était à l’opposé : Versus XIII était censé être une version mature du concept Kingdom Hearts. À une époque où le combat d’action n’avait pas encore été mis en œuvre dans Final Fantasy, ce travail annulé était un moyen d’apporter les mécanismes de combat du jeu Disney à la nouvelle production.

Le projet Fabula Nova Crystallis, une mythologie qui englobait plusieurs jeux vidéo se déroulant dans le même univers, a succombé après les critiques négatives de Final Fantasy XIII par les joueurs, ainsi que l’annulation de Versus XIII. Final Fantasy Type-0 et Final Fantasy XV ont encore des morceaux de toutes ces idées, mais loin des ambitions de Square Enix de ces années.

Noctis dans sa version de Final Fantasy Versus XIII.

Kingdom Hearts 4 n’a toujours pas de date de sortie ni de plateformes annoncées. Un indice indique la possibilité que Sora voyage dans la galaxie loin, très loin de Star Wars, bien qu’ils ne l’aient pas officiellement confirmé pour le moment. Ce qui semble clair, c’est qu’il faudra attendre longtemps pour en savoir plus sur le jeu.