PS VR2 : l’eye tracking pourra « améliorer les performances » des jeux

PlayStation VR2 (PS VR2) reçoit à nouveau les éloges des développeurs qui ont pris contact avec la nouvelle génération de réalité virtuelle de Sony. Toujours sans date, l’appareil va faire un bond technologique avec quatre atouts majeurs par rapport au casque d’origine compatible PS4. L’un d’eux est le suivi oculaire, qui, selon Brendan Walker, ingénieur en chef de la réalité virtuelle chez Polyarc pour Moss : Livre 2, « peut améliorer les performances » dans les jeux.

Ce suivi oculaire « peut améliorer les performances et augmenter la fidélité visuelle » grâce au rendu fovéal, que nous expliquons ci-dessous. Selon Walker, la réalité virtuelle qui n’utilise pas le rendu fovéal signifie que les équipes de développement « gaspillent beaucoup de puissance de rendu et consacrent des détails là où cela n’a vraiment pas besoin d’être aussi important ». Autrement dit, sans rendu fovéal, des ressources supplémentaires sont consacrées aux points de l’écran où l’œil ne regarde pas.

Pourquoi les performances fovéales et le suivi oculaire sont si importants dans PS VR2

D’une part, le PS VR2 pourra proposer des images en résolution 4K HDR dans un champ de vision de 110 degrés. Cela signifie que beaucoup de puissance sera nécessaire pour ne pas compromettre le débit d’images par seconde ou la qualité visuelle des modèles. La dalle OLED facilitera l’interprétation des couleurs pour être plus pure, plus nette ; mais le rendu fovéal est celui qui réduira la qualité du rendu dans la vision périphérique de l’utilisateur ; concentrant ainsi le plus grand rendu sur le point exact de l’écran où nos yeux regardent. C’est, en d’autres termes, un rendu dynamique ; une technique qui économise les ressources et les concentre —jamais mieux dit— là où se trouve l’objectif oculaire.

Mais comment faire en sorte que cette performance fovéale soit efficace ? Ce n’est pas de la magie : l’oculométrie est nécessaire. Sony inclura le suivi oculaire dans PS VR2 pour comprendre où nos pupilles sont dirigées lorsque nous utilisons l’appareil. Comme l’explique Sony lui-même, « avec le suivi oculaire, le PS VR2 détecte le mouvement des yeux, donc un simple coup d’œil dans une direction spécifique peut ajouter plus au caractère du jeu ». Cela permettra d’interagir « de manière plus intuitive et réaliste » pour obtenir « une plus grande réponse émotionnelle et une expression améliorée ». En bref, une plus grande précision, de meilleures performances et une plus grande fidélité visuelle là où ça compte.

Apparemment, les studios immergés dans la réalité virtuelle de PS VR2 sont plus que satisfaits de ce qu’ils vont essayer. Si tel est le cas, ceux qui gagneront seront les joueurs, qui pourront profiter de jeux vidéo de meilleure qualité. L’appareil n’a pas de date de sortie, mais il dépendra d’une PS5 pour pouvoir l’utiliser.

source | JeuxRadar