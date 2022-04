Assassin’s Creed Valhalla détaille sa feuille de route pour avril et mai : une armurerie, des patchs et plus

L’année 2 d’Assassin’s Creed Valhalla a débuté avec son extension majeure, Dawn of Ragnarök, mais Ubisoft se prépare davantage pour votre fantaisie viking. Par le biais des réseaux sociaux, la société française a publié son plan de contenu gratuit qui atteindra le jeu vidéo tout au long des mois d’avril et de mai. Aucune extension supplémentaire n’a été annoncée, bien que de nouvelles fonctionnalités (une armurerie !) et des correctifs aient été annoncés, dont nous prévisualisons dans les lignes suivantes.

À partir du mardi 19 avril, les joueurs auront la possibilité d’accéder à la mise à jour 1.5.1, pour laquelle les notes de mise à jour pertinentes n’ont pas encore été fournies (elles sont généralement partagées le jour même de la sortie). Coïncidant avec la nouvelle version, nous pouvons également profiter du deuxième pack de défis de maîtrise, qui ajoute de nouveaux défis rejouables au titre. Le retour du Festival d’Ostara est prévu le 21 avril et durera jusqu’au 21 mai.

Le mois prochain, toujours sans date précise, ils publieront la mise à jour 1.5.2, ainsi qu’une toute nouvelle fonctionnalité, l’armurerie. Ce sera un nouveau bâtiment dans lequel exposer nos armes et pièces d’équipement.

Nous avons beaucoup de contenu gratuit dans les semaines à venir pour Assassin’s Creed Valhalla :

✅Deux mises à jour de titre

⚔️Pack de défi de maîtrise 2

☀️Returnal du Festival d’Ostara

🛡️ Tout nouveau bâtiment d’armurerie#AssassinsCreed pic.twitter.com/0yYXySia8f — Assassin’s Creed (@assassinscreed) 15 avril 2022

L’Aube du Ragnarök, un voyage mythologique

L’extension Dawn of Ragnarök touche à peine l’histoire d’Eivor, car elle se concentre sur Odin. C’est un contenu qui nous plonge dans la mythologie nordique, une histoire de vengeance dans laquelle nous devrons lutter contre les forces maléfiques de Surtr, qui ont capturé Balder, le fils de la divinité. Le jeu intègre de nouveaux pouvoirs et mécanismes de jeu, comme nous l’avons expliqué dans la revue Netcost.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Ubisoft continuera d’alimenter le jeu en contenu, bien que l’on ne sache pas s’il y aura des surprises sous la forme d’une extension. Le directeur narratif Darby McDevitt a laissé tomber la possibilité qu’un mystère lié à Eivor soit exploré.

source | Ubisoft