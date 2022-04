Star Wars : Obi-Wan Kenobi promet "nombreux camées"

Dans les temps sombres, la peur et l’insécurité règnent ; A l’époque de l’Empire Galactique, le côté obscur de la Force a pris le pouvoir sur la galaxie. Star Wars : Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série limitée de Disney+, se déroule à l’apogée du côté de Dark Sidious. Rupert Friend, qui joue le Grand Inquisiteur, a abandonné la possibilité de nombreux camées dans la fiction, qui se déroulent une décennie après les événements de Revenge of the Sith.

« S’il est possible de se sentir plus excité que les gens ne le sont déjà, je le serais », a déclaré l’acteur dans une interview avec Hey U Guys. « Je pense que c’est l’un des ajouts les plus excitants au canon de Star Wars. Ewan McGregor fait des choses dans ce rôle qui font rêver les fans des films originaux. » Il poursuit : « Vous savez, évidemment, nous ne pouvons plus avoir Alec Guinness, mais je pense qu’Ewan est né pour jouer ce rôle. Et de merveilleux camées de gens que je ne peux pas dépasser, mais beaucoup d’Easter-eggs. »

Rupert Frindo en tant que Grand Inquisiteur dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi.

Qui est le Grand Inquisiteur ?

Le Grand Inquisiteur apparaît dans la bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi. Il est le chef de l’Inquisition impériale, un groupe d’individus sensibles à la Force qui ont succombé au côté obscur. Ils répondent directement à Dark Vador et presque tous étaient d’anciens Jedi. Dix ans après la publication de l’Ordre 66, les quelques Jedi survivants se cachent dans l’ombre. Pendant ce temps, l’Inquisition les recherche afin d’en finir définitivement avec l’ancien Ordre Jedi, qui en réalité n’existe plus en tant que tel.

Star Wars Obi-Wan Kenobi sera présenté en première sur Disney+ le 27 mai. La série, qui comptera six épisodes, fera ses débuts avec les deux premiers chapitres le même jour.

source | BD