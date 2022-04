Square Enix insiste : il veut entrer dans l’univers de la blockchain

Blockchain, NFT, crypto-monnaies… sont des termes qui ont émergé ces derniers temps et qui n’ont cessé d’apparaître depuis. Dans le cas de Square Enix, la firme japonaise a déjà confirmé vouloir expérimenter ce type de technologie, un aspect que son président, Yosuke Matsuda, a une nouvelle fois souligné dans une interview à Yahoo! Nouvelles. Selon le responsable, les jeux vidéo traditionnels pourraient ne pas suffire à l’éditeur de Final Fantasy, Tomb Raider et Dragon Quest.

« À l’avenir, nous aimerions essayer de fournir un » contenu de jeu autonome « », a-t-il expliqué dans l’interview. « Jusqu’à présent, dans la plupart des jeux, nous proposions le contenu en tant que produit fini et les joueurs l’appréciaient. Cependant, il existe un certain nombre d’utilisateurs qui souhaitent contribuer à rendre les jeux plus intéressants » tout en « créant de nouvelles fonctionnalités et façons de jouer ».

Le responsable de Square Enix a déclaré qu’ils avaient l’intention d’utiliser « le pouvoir de ces personnes » pour définir des titres « qui continueront d’évoluer ». Et il ajoute: « Si au lieu de compter sur la bonne volonté, nous offrons également des incitations à ceux qui contribuent au développement avec des technologies telles que la blockchain, il existe des possibilités de créer un contenu intéressant et innovant » basé sur « les idées des utilisateurs ».

Forspoken, l’un des jeux les plus attendus de Square Enix.

Message du Nouvel An avec des clins d’œil aux NFT

Dans le message du Nouvel An publié sur le site officiel, Matsuda a souligné que le terme NFT avait gagné « une présence rapide en 2021 ». Selon ses mots, il augmente « la liquidité des objets numériques » et ouvre « les portes au commerce avec une variété d’articles à des prix élevés.

La réaction des joueurs aux NFT a été assez virulente. Par exemple, les créateurs de Stalker 2 ont dû renoncer à leurs plans de blockchain quelques jours seulement après son annonce, car la nouvelle a été vivement critiquée par la communauté. Square Enix, pour sa part, affirme que la technologie génère « l’excitation » et qu’elle a élargi la base d’utilisateurs.

