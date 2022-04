Shin Megami Tensei V atteint 1 million d’unités vendues ; Atlus fête

Shin Megami Tensei V a réussi à vendre 1 million d’unités depuis son lancement sur Nintendo Switch. Le JRPG d’Atlus, l’un des mieux notés de la saga et l’un des titres les plus remarquables de l’année écoulée, atteint cette barrière commerciale cinq mois seulement après sa première sur Nintendo Switch.

Disponible depuis novembre dernier, Shin Megami Tensei V a dépassé les 800 000 unités en janvier dernier, devenant alors le jeu le plus vendu de la saga. Continuez à ajouter. Par conséquent, au cours de ce trimestre, il a vendu 200 000 unités supplémentaires dans la console hybride ; compter les unités physiques et numériques via eShop.

Shin Megami Tensei V a vendu 1 million d’unités dans le monde ! ✨ Le créateur de personnages Masayuki Doi a créé une illustration spéciale pour célébrer ! Merci beaucoup pour votre aide! #SMT5 pic.twitter.com/ZDKePUroZS — Officiel ATLUS West (@Atlus_West) 18 avril 2022

Shin Megami Tensei V est un succès ; un titre soutenu par Atlus et Nintendo

Atlus, une filiale de SEGA, associe ainsi plusieurs produits à succès avec une présence particulière sur le marché occidental, ce qui est déterminant pour que des œuvres qui n’étaient autrefois viables que sur le marché japonais aient désormais une opportunité auprès du public de l’autre côté du monde. Cela a demandé un effort en termes de localisation (avec des langues comme l’Français dans de plus en plus de projets) et un travail marketing plus que remarquable.

SEGA avait elle-même indiqué en décembre dernier lors de sa réunion avec les actionnaires que Shin Megami Tensei V avait fait ses débuts à l’échelle mondiale avec une « très bonne » performance. Tant au Japon, avec une première de plus de 143 000 unités vendues, qu’au Royaume-Uni et aux États-Unis, dont le mois de sortie s’est soldé par le meilleur début de l’histoire de la saga SMT au niveau de la facturation. Les débuts du titre laissaient entendre qu’il n’allait pas être un échec commercial.

Si l’on ajoute à cela que 13 Sentinelles : Aegis Rim —récemment sorti sur Nintendo Switch après être passé par PS4—, a dépassé les 500 000 unités et que Persona 5 a atteint 5 millions d’unités l’an dernier (plus 1,8 million de Persona 5 Royal), le principal intellectuel propriétés de la marque vivent un grand moment.

Dans la perspective de cette année 2022, Atlus fait face à une année qu’ils qualifient de « challenging ». Ils ont dit qu’ils travaillaient sur un jeu vidéo important. Fondamentalement, le 25e anniversaire de Persona sera célébré avec des « annonces passionnantes ».

Shin Megami Tensei V est disponible exclusivement pour Nintendo Switch entièrement traduit en Français. Vous pouvez lire notre critique originale du jeu ici, où nous lui avons donné un A+.

