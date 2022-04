Babylon’s Fall touche le fond : moins de 10 utilisateurs simultanés sur PC

Babylon’s Fall est l’un des jeux vidéo les plus critiqués de PlatinumGames. Les créateurs de Metal Gear Rising, NieR : Automata et Bayonetta ont collaboré avec Square Enix sur un titre en tant que service qui a commencé son parcours commercial du mauvais pied. Les faibles effectifs des premières semaines ont continué de chuter et on dépasse à peine les 100 joueurs simultanés. En effet, le 13 avril, le pire résultat de tous a été enregistré : 8 utilisateurs jouant en même temps sur PC, selon les données de SteamDB.

Si les médias ont reçu le titre avec de faibles notes (chez Netcost, nous lui donnons un 5/10), la communauté n’a pas non plus montré un soutien trop encourageant. Le reflet de ce qui allait arriver était déjà pressenti dès le début, puisque lors de ses premiers jours sur le marché SteamDB, il a enregistré un pic de 650 utilisateurs simultanés. Pour se faire une idée : Marvel’s Avengers a fait ses débuts avec 28 000 joueurs et Outriders avec 125 000 joueurs.

La chute de Babylone sur SteamDB.

Square Enix dit que Babylon’s Fall n’est pas en danger

Face à tous ces problèmes, les regards se sont directement dirigés vers Square Enix. Le compte officiel de Babylon’s Fall a publié une déclaration indiquant qu’ils ne réduiraient pas le volume de développement. « Le service est-il en danger ? » se demandaient-ils, pour répondre aussitôt. « Non, nous n’avons pas l’intention de réduire le développement. » Ainsi, ils se souvenaient que le contenu de la saison 2 était presque terminé, ils avaient donc déjà commencé le développement de la troisième « et au-delà ».

L’objectif qu’ils se sont fixé était de garder les utilisateurs qui jouent déjà et d’attirer de nouveaux aventuriers. Pour le moment, il ne semble pas que l’objectif soit proche d’être atteint.

Babylon’s Fall est disponible sur PC, PS4 et PS5. PlatinumGames continue de travailler sur le développement de titres comme Bayonetta 3 ou Project GG, le nouveau Hideki Kamiya.

Source| VGC, SteamDB