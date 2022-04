Ghost of Tsushima | L’étude s’est arrêtée "développement actif" de nouveaux correctifs

Manette sans Fil pour PS4 Manette Gamepad pour PS4/ PS4 Slim/ PS4 Pro Console avec Double Vibration Moteur, Bleu

【Manette pour PS4】La manette sans fil pour PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro. Haute performance, la conception est vraiment ergonomique, en particulier les sticks analogiques sont réactifs et fluides, qui ne sont presque pas de décalage d’entrée et de dérive d'entrée. Notre manette est intégré à la fois avec un accéléromètre et un gyroscope, tous deux sentis très sensibles, ce qui a conduit à un gameplay plus précis et agréable. 【Remarque】Notre manette fabriqué par une société tierce, NON-Officiel. 【Charge rapide environ 2.5 heures】Vous pouvez charger votre contrôleur grâce au câble USB inclus branché sur votre console PS4 ou n’importe quel port de charge USB standard. Non seulement ils ont tendance à être construits à partir de matériaux plus durables, mais aussi Il peut lire une variété de gestes de balayage via le pavé tactile, bien que l’étendue de sa fonctionnalité varie d’un jeu à l'autre. 【Intégré haut-parleurs】Le haut-parleurs qui se trouvent dans la manette, il est utilisé principalement comme un moyen d’augmenter l’immersion des joueurs en jouant différents sons à travers le haut-parleur de la manette plutôt que par les haut-parleurs du téléviseur. Il y a une prise audio stéréo de 3,5 mm pour votre casque ou écouteur. La manette fournit le son de jeu de haute fidélité et le chat vocal dedans par l’intermédiaire du Ja de 3.5 mm 【Double fonction de choc】 La manette de jeu PS4 dispose d’un double moteur de choc intégré, qui vous offrent un retour d'intensité différent et une expérience de jeu plus authentique. La disposition du bouton de la manette est optimisée avec un excellent conception de joystick analogique double. Et la manette ergonomique est une sensibilité élevée, ce qui réduit le temps de réponse et une précision améliorée aux moments critiques. 【Remarque】Notre manette fabriqué par une société tierce, pas par officiel.