Spider-Man : No Way Home, à quoi allait ressembler la scène supprimée de Venom ?

Venom aurait pu faire partie de Spider-Man : No Way Home, quelque chose dont on a déjà parlé, mais comment sa présence dans le film était-elle prévue ? Ce qui est devenu le sixième film le plus rentable de l’histoire du cinéma (le plus réussi de Sony Pictures à ce jour) a été une grande surprise pour les fans de Peter Parker pour des raisons que nous connaissons tous maintenant. cependant, cette réunion aurait pu avoir un membre de plus sous la forme d’un méchant, Eddie Brock (Venom).

À partir de ce moment, cet article inclut un spoiler/spoiler sur la fin du film Spider-Man : No Way Home.

Cela allait être la scène supprimée de Venom dans Spider-Man: No Way Home

Chris McKenna et Erik Sommers sont les scénaristes de cette bombe cinématographique qui, à part Tom Holland, avait les deux autres Peter Parkers de Sam Raimi et Marc Webb comme grands visages exceptionnels, Tobey Maguire et Andrew Garfield, respectivement.

« Eddie Brock vient au MCU, mais il ne quitte jamais un bar », explique McKenna lors d’une rencontre avec Empire. « Nous allions essayer de le faire apparaître sur la Statue de la Liberté [durante el combate final], et nous jouions même avec lui coincé dans le Lincoln Tunnel. » En fin de compte, il n’est pas apparu dans ces scènes, laissant ainsi Sandman, Electro, Doctor Octopus, Green Goblin et Lizard comme les cinq principaux ennemis/antagonistes.

Venom apparaît dans une scène post-générique de Spider-Man : No Way Home

Dans l’une des scènes post-crédits de Spider-Man : No Way Home, on peut voir Eddie Brock revenir dans l’univers Spider-Man de Sony après être arrivé dans l’univers cinématographique Marvel (Disney) à la fin de Venom : There Will Be Carnage, clôturant ainsi une apparition fortuite qui laisse les portes ouvertes à bien plus… mais dans l’univers Sony, pas le MCU.

Considérant que le film Morbius a une scène post-générique vraiment suggestive, il semble que Sony Pictures prépare une grande confrontation entre les Sinister Six et Spider-Man (il y a plusieurs options pour l’acteur principal) sur grand écran.

Vous pouvez lire notre critique de Spider-Man: No Way Home ici. Le film est maintenant disponible dans les magasins sur Blu-ray et DVD.

