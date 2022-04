Kingdom Hearts 4 ramènera les commandos de réaction KH2

Tetsuya Nomura, directeur de Kingdom Hearts 4, a offert de nouveaux détails sur le nouvel opus tant attendu de la série dans une interview avec Famitsu. Après avoir su ce qui se cache dans l’énigmatique Quadratum, le manager a expliqué que les commandes de réaction sont de retour, mais qu’est-ce que c’est exactement ? Les fans inconditionnels de la saga Kingdom Hearts se souviendront de cette mécanique.

Kingdom Hearts 4 profitera des avantages technologiques de l’Unreal Engine 5 non seulement pour aller plus loin dans des aspects tels que la fidélité visuelle, l’éclairage ou la capacité graphique, mais aussi pour rendre les combats dans Quadratum plus vivants et dynamiques. À cet égard, les commandes de combat sont de retour de la même manière qu’elles l’étaient dans Kingdom Hearts 2. Pour cette raison, dans la vidéo de révélation du titre, nous avons vu des combats avec des icônes d’action sur l’interface de l’écran lorsque l’ennemi nous attaque.

Que sont les commandes de réaction de Kingdom Hearts ?

Reaction Commands est une fonctionnalité initialement introduite dans le deuxième volet numéroté de Kingdom Hearts, mais plus tard, elle est également apparue dans Kingdom Hearts Re:Chain of Memories et Kingdom Hearts Birth by Sleep dans le but de nous permettre d’améliorer le niveau de combat.

En appuyant sur Triangle au bon moment après l’apparition de la commande à l’écran, Sora pourra exécuter une action spécifique contre des ennemis tels que Heartless, Nobody ou Bosses. C’est une sorte d’événement rapide, mais sans perdre le contrôle du combat. Une technique qui évalue la vitesse de réaction du joueur et sert essentiellement à obtenir un avantage sur l’adversaire au combat.

En dehors du combat, nous avons également vu des commandes de réaction pour ouvrir des coffres ou parler à certains personnages.

Kingdom Hearts 4, aux premiers stades de développement

Kingdom Hearts 4 en est aux premiers stades de développement et n’a pas de fenêtre de sortie ni de plateformes confirmées. Selon Square Enix, le titre est l’Arche du maître perdu, une nouvelle intrigue narrative.

source | Famitsu ; via Boulon de jeu