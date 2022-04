No More Heroes 3 annoncé pour PC, PlayStation et Xbox ; arrivera en 2022

No More Heres 3 a été lancé exclusivement sur Nintendo Switch en août 2021. Et un peu moins d’un an plus tard, XSEED Games et Grasshopper Manufacture ont annoncé que l’aventure de Travis Touchdown arrivera également sur d’autres plateformes : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Le lancement aura lieu au cours de la dernière ligne droite de 2022. Pour le moment, on ne sait pas s’il apportera des améliorations techniques ou du nouveau contenu.

Une édition physique inédite a également été confirmée qui comprend une copie du jeu, la bande originale sur disque et un livre d’art de plus de 70 pages. Tout cela emballé sous une illustration spéciale dessinée par l’artiste du jeu, Yusuke Kozaki, que nous avons vu à d’autres occasions dans des œuvres telles que Tekken 7, Half-Minute Hero, Fire Emblem Awakening et la saga No More Heroes elle-même. Pour l’instant, l’annonce de cette édition physique est pour les États-Unis, nous devrons donc rester à l’écoute pour une éventuelle confirmation pour le reste des territoires.

Notre assassin otaku préféré est de retour ! Travis Touchdown a été forcé de quitter sa retraite pour défendre non seulement Santa Destroy, mais la Terre elle-même ! Apportez le katana à faisceau et relevez le défi le plus difficile de Travis à ce jour #NoMoreHeroes3à venir cet automne sur PS4, PS5, Xbox et PC ! pic.twitter.com/kdEJnonUd5 – Jeux XSEED (@XSEEDGames) 15 avril 2022

Le meilleur tueur de la galaxie

Le troisième volet principal de la saga Travis Touchdown est venu plus de dix ans après la première du second. Dans notre analyse (7,5 sur 10), nous avons mis en évidence « la partie artistique et son esthétique », que le « jeu déborde de style », ainsi que « l’intrigue et la variété des situations qu’elle pose à un niveau jouable ». Bref, il nous a semblé qu’avec ses plus et ses moins, le retour de Travis « était quelque chose à fêter ». Vous pouvez lire le texte intégral et découvrir tout ce que propose le jeu sur le lien suivant.

No More Heroes 3 est actuellement disponible sur Nintendo Switch, une console arrivée exclusivement à l’été 2021. Et cette année, lors de la dernière ligne droite de 2022, il débarquera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox Une.

source | Jeux XSEED ; via Gematsu