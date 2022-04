Pixar s’est inspiré de Zelda : Breath of the Wild pour son film Red

Rouge, le récent film de Pixar qui a été présenté en février dernier, a recueilli des critiques positives de la part des téléspectateurs et des critiques. Et son directeur, Domee Shi, a partagé quelques détails très précis dans une interview au Washington Post. Interrogée sur ses principales sources d’inspiration, Shi a fait référence à différentes œuvres telles que One Piece et Sailor Moon, mais aussi à divers jeux vidéo. Plus précisément, trois très populaires dans l’histoire de Nintendo tels que The Legend of Zelda : Breath of the Wild, EarthBound et la saga Pokémon.

Shi considère que « dans les jeux vidéo, on prend plus de risques » dans la création de films d’animation, un espace dans lequel on a tendance à miser sur « un aspect plus traditionnel ». En ce qui concerne l’influence des titres susmentionnés, la cinéaste commente qu’il y a quelque temps, elle a apprécié quelques épisodes de Zelda et Pokémon sur sa Game Boy Advance et sa Nintendo DS Lite. « Wow », c’est l’expression qu’elle et la designer Rona Liu ont eue quand ils ont vu Zelda : Breath of the Wild en mouvement : « comment peuvent-ils créer un monde si beau et riche tout en étant quelque chose de simple ? » il se demande.

La suite de Zelda : Breath of the Wild sortira en 2023

C’est l’une des sorties les plus attendues de ces dernières années et son arrivée était prévue pour cette année, mais finalement il faudra attendre le printemps de l’année prochaine. Eiji Aonuma a expliqué les raisons du retard en déclarant vouloir offrir aux joueurs « une expérience spéciale ». Aonuma a assuré que son équipe « continuera à travailler assidûment sur le développement » du jeu, et que l’objectif initial de l’entreprise était de le lancer « en mars 2022 ».

The Legend of Zelda : Breath of the Wild a fait ses débuts sur Wii U et Nintendo Switch le 3 mars 2017. La suite arrivera exclusivement sur la console hybride de Nintendo au printemps 2023.

