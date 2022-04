Josh Brolin révèle qu’il était sur le point d’être le Batman de Zack Snyder

Josh Brolin, connu pour être l’interprète de Thanos dans la saga Avengers, et désormais d’actualité grâce au mystérieux western Outer Range -déjà sur Amazon Prime Video-, aurait pu avoir une toute autre carrière. Et c’est que selon l’acteur lui-même, il était sur le point d’en rejoindre d’autres comme Michael Keaton, Christian Bale ou Val Kilmer et d’avoir joué Batman, une possibilité que Zack Snyder a finalement rejetée.

Avant le succès de The Batman, avec Robert Pattinson, le Dark Knight a joué dans deux films qui n’ont pas fait l’unanimité auprès des fans, comme Batman V Superman : l’Aube de la justice et Justice League. On s’en souvient, c’était Ben Affleck choisi par Snyder, réalisateur des deux, pour enfiler la cagoule du héros de DC, mais la possibilité qu’il s’agisse de Brolin était là comme l’acteur le reconnaît lui-même.

« C’était une chose intéressante, mais finalement c’était sa décision, pas la mienne », avoue Brolin. « Il aurait été le Batman le plus âgé, faute d’un meilleur mot. Cela aurait été amusant, peut-être qu’il le fera quand il aura 80 ans. Vous parlez à George – Clooney, qui était Batman dans Batman et Robin – et il a toujours des blagues à ce sujet, ils lui font des blagues drôles sur les mamelons et c’est exactement ce que voulait Joel Schumacher – le réalisateur de ça. « .

Aussi presque dans Jurassic World

Dans la même interview, Brolin reconnaît qu’il était également sur le point d’être choisi pour jouer Owen Grady dans la nouvelle trilogie Jurassic World, un rôle qui est finalement allé à Chris Pratt, mais cette fois c’est lui qui l’a rejeté. « Avec tout le respect que je dois à Steven Spielberg, je ne m’imaginais pas faire ça », déclare l’acteur. « Je ne pouvais pas m’imaginer être ce type, je suis content que Chris ait réussi. »

La source. Podcast heureux triste confus