Ron Gilbert explique pourquoi il a annoncé son retour à Monkey Island dans April’s Fools

L’une des grandes surprises jusqu’à présent cette année est l’annonce de Return to Monkey Island, un nouvel épisode de l’une des sagas par excellence dans le genre de l’aventure graphique. C’était tellement surprenant qu’on avait du mal à y croire au début, lorsqu’il a été annoncé lors du poisson d’avril, l’équivalent anglo-saxon de la fête des Saints Innocents, mais selon Ron Gilbert, son créateur, cela a sa raison d’être, et ce n’est rien de plus que de distiller le sens de l’humour que cette franchise a toujours affiché.

Il s’agira du sixième volet de la saga, dans lequel Gilbert aura la collaboration de Dave Grossman, ayant déjà travaillé ensemble sur Secret of Monkey Island et LeChuk’s Revenge. Dans une interview, Gilbert a avoué pourquoi il avait officiellement annoncé cette nouvelle itération après avoir plaisanté quelques jours auparavant – pendant le poisson d’avril – assurant qu’il pourrait peut-être y travailler.

« Peut-être que c’était le bon moment après l’avoir écrit, et j’ai juste pensé, vous savez, que c’était un fantasme étrange », dit Gilbert. « Je me suis dit : ‘Oh, je rachèterai les droits et je l’annoncerai le 1er avril, ce serait super.' »

Gilbert, en possession de la licence

« Je pense que la chose la plus importante est, plutôt que de le posséder, d’avoir la liberté de création », explique-t-il, de son refus traditionnel de développer un nouvel épisode à moins qu’il ne possède la propriété intellectuelle. « Je ne voulais pas créer un jeu et que quelqu’un me dise quoi faire. Donc, probablement plus important que de l’avoir, c’était de pouvoir créer le jeu que je voulais créer. »

En la misma entrevista, Gilbert cuenta que fue hace dos años cuando se reunió con un representante de Devolver Digital -quien editará el juego- y el jefe de licencias de Lucasfilm, para después reunirse a su vez con Grossman para discutir sobre el juego que iban à faire. « Nous avons simplement lancé toutes sortes d’idées et parlé des thèmes et de ce que nous voulions dire dans le jeu, toutes ces choses. »

En même temps, il reconnaît qu’il va acquérir un style graphique plus moderne, loin des pixels des originaux, puisqu’ils veulent « embrasser quelque chose de nouveau ». Pendant ce temps, il prévoit que Return to Monkey Island aura lieu juste après les événements de Monkey Island 2, et qu’il conservera le contrôle traditionnel du pointer-cliquer, mais avec une interface plus moderne.

Return to Monkey Island arrivera sur PC à la fin de cette année 2022.

Source : Joueurs d’aventure