Elden Ring : Un joueur nu est en train de tuer Malenia dans le monde des autres joueurs

Elden Ring n’est pas encore sur le marché depuis deux mois, mais sa communauté commence déjà à nous montrer le lien fort qui unit habituellement les joueurs quand on parle d’un jeu From Software. Vous savez maintenant que Malenia, Sword of Miquella n’est pas seulement un personnage très populaire ; C’est aussi l’un des boss les plus difficiles que vous puissiez trouver dans le jeu. Un ennemi implacable capable d’effacer même les guerriers les plus expérimentés de la carte, qui est devenu un véritable casse-tête pour beaucoup.

Cependant, il y a un joueur qui est devenu célèbre et qui s’inscrit parfaitement dans ce dicton selon lequel tous les héros ne portent pas de capes. Eh bien, celui-ci ne porte même pas de vêtements; il porte à peine une jarre sur la tête et une épée dans chaque main. C’est un utilisateur appelé Let Me Solo Her et son nom l’indique clairement : il se consacre à entrer dans le jeu de tout joueur qui a besoin d’aide contre Malenia et à le vaincre en quelques secondes sans aucune aide et, bien sûr, sans demander quoi que ce soit en retour. Un acte altruiste à part entière, car on sait déjà que dans ce type de jeu, quand on se retrouve coincé face à un boss et qu’on ne trouve pas le moyen de le vaincre, la frustration s’installe tout de suite.

L’histoire de Let Me Alone Her

Le média IGN a discuté avec le joueur en question dans l’intention de connaître son histoire, et il faut dire qu’il s’agit d’un cas incontournable. LMSH (comme il a demandé à être appelé) s’est passionné pour les titres de From Software après avoir joué à Dark Souls 3 et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il s’intéresse au multijoueur. Comme il l’explique, lors de son premier match contre Elden Ring, il a opté pour la classe Samurai, a joué de manière normale et est actuellement en New Game Plus. Le plus curieux chez cet expert dans l’art de combattre l’imposante Malenia, c’est qu’il a fallu pas plus et pas moins de 242 tentatives, et il lui a même fallu invoquer des alliés pour la vaincre.

L’acte de persévérance et de dépassement dans une situation aussi extrême était exactement ce qui l’a motivé à offrir son aide inconditionnelle au reste des joueurs : « Je suis tombé amoureux de son design, ses attaques sont très élégantes et l’une d’entre elles est considérée comme la plus difficile à défendre qu’on a vu chez un patron de From Software, alors j’ai décidé d’aider les autres pour leur montrer que ce n’est pas impossible », explique-t-il.

L’équipe LMSH est basée sur un personnage de niveau 179 —il n’a pas l’intention d’aller plus haut—, un katana dans chaque main (Uchigatana +25 et Rivers of Blood Katana +9), une jarre sur la tête… et rien de plus ; Il ne porte aucun type d’armure. L’explication? Le joueur souligne que c’est la tradition chez les fans des titres From Software : « les joueurs qui vont nus sont les plus puissants, pourquoi porter une armure si votre plan est de vous battre sans prendre un seul coup ? » Commenter. De plus, il assure que le nombre de fois où il a aidé d’autres joueurs à tuer Malenia se situe entre 300 et 400 fois.

un mythe est né

La communauté Dark Souls et d’autres titres de la famille Hidetaka Miyazaki nous ont habitués à voir divers mèmes et personnages qui au fil du temps sont devenus de véritables légendes. Et Let Me Solo Her fait déjà partie de cet Olympe; comment pourrait-il en être autrement, des fleuves d’encre ont déjà été écrits par des joueurs qui le remercient pour son aide, ainsi que de multiples fan arts et toutes sortes de mèmes devenus viraux via les réseaux sociaux. En voici quelques uns.

Dans Elden Ring, il y a une personne nommée « laissez-moi la mettre en solo » (laissez-moi la vaincre seule) avec son signe d’invocation à la porte de Malenia. Il a aidé tant de gens et c’est tellement épique qu’ils ont commencé à lui rendre hommage. brutale xD pic.twitter.com/iBR2q0oKBm – Edea (@Edea1987) 15 avril 2022

Guide Elden Ring : nous pouvons aussi vous aider

Bien que nous ne nous promenions pas nus et avec un bocal sur la tête tuant Malenia encore et encore, chez Netcost nous pouvons également vous donner un coup de main pour vaincre le redoutable boss qui vous attend dans les profondeurs d’Elphael, tuteur de l’arbre hiératique . Dans le cadre de notre guide complet, nous consacrons un chapitre expliquant comment y arriver et un autre dans lequel nous vous proposons des astuces et stratégies pour le tuer.

source | IGN