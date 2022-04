Le nouveau Mass Effect entre dans sa première phase de développement

Nous savons peu de choses sur le prochain épisode de l’une des sagas de jeux de rôle les plus populaires de la dernière décennie, et c’est qu’à l’exception d’une affiche qui fait allusion à certains signes, BioWare n’a guère donné de nouvelles sur le prochain Mass Effect. En fait, il faudra du temps pour les avoir, mais au moins du studio, ils se sont assurés que le jeu était déjà entré dans la première étape de son développement, en le combinant avec le nouveau Dragon Age et les mises à jour de Star Wars : The Old Republic , qui a récemment reçu une nouvelle extension.

Ainsi, la prochaine aventure galactique est déjà « dans ses premiers développements », mais il faudra « un certain temps » avant que nous en sachions plus sur les détails. Nous savons sans doute que l’histoire du jeu sera liée d’une manière ou d’une autre aux protagonistes de la trilogie originale -disponible dans la fantastique édition légendaire- et qu’en fait, certains comme Liara seront de retour. À la tête de l’équipe de développement se trouve Michael Gamble en tant que réalisateur, accompagné de vétérans de la saga tels que Dusty Everman en tant que concepteur narratif, Parrish Ley en tant que directeur des cinématiques, Brenon Holmes en tant que producteur et Derek Watts en tant que directeur artistique.

Fantaisie de BioWare

Dans le même post où ils affirment avoir activement commencé à travailler sur le prochain Mass Effect, ils parlent également de Dragon Age. Le projet a été rejoint par John Epier en tant que directeur créatif et Maciej Kurowski en tant que directeur technique. Bien qu’il faille également un certain temps avant de voir des preuves tangibles du jeu, au moins il est « en production », garantissant qu’une plus grande partie du jeu sera partagée « au bon moment ».

Récemment, son directeur, Maciej Kurowski, a parlé des personnages du jeu, dans lesquels ils se sont efforcés de donner « plus de personnalité que jamais ». « Nous avons travaillé dur pour donner aux personnages plus de personnalité qu’ils n’en ont jamais eu dans le passé. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais nous le ferons avec le temps », a-t-il déclaré.

Source : Bioware