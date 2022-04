The Batman: DeVito pense que Colin Farrell a fait « un excellent travail » en tant que Pingouin

La transformation la plus surprenante que nous ayons pu voir dans The Batman est sans aucun doute celle de Colin Farrell, et c’est que l’acteur irlandais était pratiquement méconnaissable dans son rôle de l’un des méchants du film, le Pingouin. À tel point que sa performance convaincante a reçu l’approbation de Dany DeVito, qui l’a joué dans le deuxième opus de Tim Burton en 1992, Batman Returns.

« et, j’ai vu le film, et je pense que Colin a fait du bon travail », a reconnu l’acteur vétéran. « Certainement une perspective différente. C’est un Batman plus sérieux et gangster. Bien sûr, il y a trois Italiens qui sont les méchants, les Falcones, mais je pense qu’en termes d’acteur, Colin, qui est un bon ami à moi, a fait un excellent travail avec ça. Vous devez tirer votre chapeau à quelqu’un qui passe autant de temps dans la chaise de maquillage. Je l’ai aussi fait avec le Pingouin et j’ai adoré ».

Cependant, lorsqu’on lui demande lequel des deux films il préfère, et comment pourrait-il en être autrement, DeVito s’en tient à la version de Burton, moins réaliste et plus proche des films de super-héros conventionnels. « Mon sentiment en comparant les deux films est que je suis un grand fan de Tim Burton », avoue DeVito. « J’aime le style plus ludique du personnage dans celui-là, la façon dont ils me jettent du pont, ça me fait sourire. C’est donc une situation différente. » Rappelons que dans le film de Tim Burton, le personnage incarné par l’acteur Paul Reubens jette son fils difforme d’un pont, expliquant ainsi l’origine du Pingouin.

Une expérience régulière avec le film

Dans la même interview, et par curiosité, DeVito rappelle que son expérience au cinéma pour voir The Batman n’était pas franchement agréable. Selon son récit, il a assisté à une séance avec son fils dans un cinéma de Sunset Boulevard -Los Angeles- qui devait en théorie se tenir à 20h30, devant subir environ une demi-heure de publicités plus environ 15 minutes de bandes-annonces pour les sorties à venir. . « Il est donc 21h et enfin une séance pour un film de 3 heures commence. Je dois m’en souvenir la prochaine fois ! Si le spectacle est à 20h30, n’y allez pas avant 21h.

Le Batman sera présenté très prochainement sur HBO Max, plus précisément le mardi 19 avril prochain.

Source : L’enveloppe