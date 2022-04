Halo Infinite : nouveau trailer pour Catalyst et Breaker, les nouvelles maps de la saison 2

Halo Infinite approche d’un moment particulièrement important pour le présent et l’avenir du titre : la saison 2, qui débute le 3 mai. Les nouvelles cartes sont les principaux protagonistes de la série de nouvelles fonctionnalités et ajouts que nous commencerons à voir à partir de ce jour, et 343 Industries ont partagé une nouvelle bande-annonce axée sur Catalyst et Breaker, ainsi que quelques détails à leur sujet.

Catalyst se déroule dans d’anciennes ruines Forerunner, tandis que Breaker se déroule dans un dépotoir recouvert de sable. Tyler Ensrude, concepteur de niveau multijoueur pour Halo Infinite, a commenté que les deux cartes semblent très différentes de ce que nous savons déjà. Tant dans l’esthétique que dans le design et les possibilités jouables, une combinaison qu’ils prennent toujours en compte afin d’offrir quelque chose de « nouveau et excitant ». Bien que les deux aient été conçus avec le mode Capturer le drapeau à l’esprit, d’après l’étude, ils garantissent qu’ils sont valables pour tout autre mode.

Halo Infinite Saison 2 : à quoi s’attendre de Lone Wolves ?

En plus des cartes susmentionnées, un nouveau Battle Pass Premium et différentes améliorations du mode cinéma et des récompenses ultimes, l’une des grandes attractions de la deuxième saison est l’inclusion de nouveaux modes de jeu tels que Last Spartan Standing, Land Grab et King of the Hill : Dans le lien suivant, vous pouvez découvrir toutes les nouvelles. Bien sûr, pour le mode coopératif de la campagne et le mode forge, nous devrons attendre encore un peu.

Halo Infinite est disponible sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Il est également inclus dans le catalogue Xbox Game Pass dans toutes ses versions, et il est également possible de télécharger le mode multijoueur de manière entièrement gratuite et indépendante, car il utilise le format de jeu gratuit.

source | Halo sur YouTube, Halowaypoint