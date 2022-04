Return to Monkey Island partage ses premières captures d’écran et les détails de son développement

Return to Monkey Island a joué début avril l’une des publicités les plus surprenantes et les plus excitantes de ces dernières années. Pas étonnant : après tout, nous parlons du retour de l’une des sagas les plus populaires de tous les temps. Un véritable bastion d’aventures graphiques qui reviendra avec ses histoires complexes et son sens de l’humour indéniable cette année. À peine dix jours se sont écoulés depuis sa révélation, et grâce à une interview publiée par The Verge, nous avons non seulement pu apprendre de nouveaux détails sur le jeu ; Les premières images du jeu ont également été diffusées.

Point & Click avec télécommande, l’un des grands défis

Les aventures graphiques Point & Click se sont toujours prêtées à être jouées à l’aide d’une souris et d’un clavier en raison de la commodité de ces périphériques pour une proposition comme celle-ci. Cependant, pendant des années, nous avons vu des développeurs essayer d’adapter les commandes aux commandes de la console, ce que Ron Gilbert prétend avoir eu à l’esprit tout au long du processus. « Beaucoup de gens jouent sur console de nos jours. Il y a beaucoup de joueurs sur PlayStation et Nintendo Switch. Nous voulions comprendre comment ces utilisateurs joueraient une aventure comme celle-ci avec une manette », explique-t-il.

Gilbert admet qu’ils ont passé beaucoup plus de temps à trouver comment rendre le jeu pleinement agréable sur une manette qu’il ne leur en a fallu à Thimbleweed Park : « Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon de rendre un jeu complètement amusant à jouer avec un contrôleur. Nous savons qu’il existe des jeux conçus pour les contrôleurs qui sont ensuite adaptés à la souris, nous essayons donc vraiment d’équilibrer les deux modes en pensant à tout le monde.

Return to Monkey Island est la suite directe de Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, il est canonique de la saga et arrivera dans le courant de 2022 de Devolver Digital.

source | Ron Gilbert et Dave Grossman dans The Verge