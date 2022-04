Jeux gratuits et vente ce week-end (15-17 avril) : Control, XCOM 2 et plus

La mi-avril arrive et un nouveau week-end idéal commence pour découvrir de nouveaux jeux vidéo sans rien débourser. Entre le 15 et le 17 avril, vous trouverez différents jeux gratuits et de nombreux en vente sur les principales plateformes actuelles. On vous dit tout ce qui vous attend sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

The Elder Scrolls Online sur PC, Xbox et PlayStation

L’un des principaux MMORPG à la mode propose aujourd’hui plusieurs jours de jeu gratuit sur toutes les plateformes. Disponible jusqu’au 26 avril prochain.

Control and Hunting Simulator 2 sur Xbox

La promotion Xbox Free Play Days nous offre jusqu’à trois titres dont vous pouvez profiter gratuitement jusqu’au 17 avril. Control se démarque, l’aventure de science-fiction de Remedy Entertainment, ainsi que Hunting Simulator 2. Les deux sont ajoutés au TES: Online susmentionné.

An 1800 sur PC

La promotion est active depuis le 12 avril dernier et sera disponible jusqu’au lendemain 19. Un véritable classique de la stratégie sur PC, dont vous pouvez profiter gratuitement et avec tout son contenu à la fois via Epic Games Store, comme d’Ubisoft Relier.

XCOM 2 et Insurmountable sur Epic Games Store

Comme à son habitude, la boutique des créateurs de Fortnite continue de proposer des titres entièrement gratuits aux utilisateurs. De plus, dans ce cas, ils seront à vous pour toujours dès que vous les aurez rachetés. Il s’agit du célèbre XCOM 2 et de l’original Insurmountable.

Offres les plus remarquables

Playstation

Xbox

interrupteur

Vapeur