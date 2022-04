Monster Hunter Rise : Sunbreak présente sa nouvelle carte, Citadel, dans un nouveau gameplay

Capcom a publié deux nouvelles bandes-annonces de gameplay pour Monster Hunter Rise : Sunbreak ; l’un d’eux s’est concentré sur la présentation de la nouvelle carte Citadel, l’un des nouveaux scénarios confirmés pour cette énorme extension qui arrivera pour les joueurs du titre de chasse le 30 juin. La marche de la région de Kamura vers les terres lointaines d’Elgado signifie que de nouveaux scénarios, monstres, variantes et autres nouveautés nous attendent ; parmi eux, le Garangolm, que l’on peut voir dans la seconde vidéo.

Dans le premier des gameplays, nous pouvons voir Citadel en action, qui brille par l’immensité de sa taille ; C’est un ancien royaume, aujourd’hui dévasté, avec beaucoup d’espace et de zones en ruines. Le Garangolm est une espèce de gorille géant entouré de vase (types élémentaires eau et feu). Il est considéré comme l’un des trois seigneurs d’Elgado.

Monster Hunter Rise : Sunbreak, tout ce qu’il faut savoir

Monster Hunter Rise : Sunbreak sera une extension « géante » du célèbre titre Nintendo Switch et PC, qui dépasse déjà les 8 millions d’unités vendues dans le monde. Comme Iceborne avec Monster Hunter World, une extension plus grande et plus riche en contenu que le jeu de base, cette fois, il indique quelque chose de très similaire.

Sunbreak ne se contentera pas d’offrir quelques heures de divertissement supplémentaires, mais de nouvelles cartes nous attendent (chose indispensable pour profiter d’une nouvelle expérience), des améliorations « substantielles » du gameplay et des mécanismes de combat dynamiques et agiles. Nous aurons également de nouveaux monstres, de nouvelles zones et un nouveau niveau de difficulté, le très attendu Master Rank. Après avoir sauvé Kamura, nous voyageons maintenant vers la terre lointaine d’Elgado, un avant-poste près d’un royaume assiégé par « un sinistre ennemi », nul autre que le dragon aîné Malzeno; bien que Garangolm et Lunagaron nous attendent également, ajoutés au retour de visages familiers tels que Bishaten Sanguina et Astalos.

Il convient de noter que pour profiter de Monster Hunter Rise : Sunbreak, vous devez avoir une copie de Monster Hunter Rise et avoir terminé la quête de la salle de réunion RC 7 « Déesse du tonnerre ». Comme toujours, les extensions de Monster Hunter visent la fin de partie.

Monster Hunter Rise : Sunbreak sera disponible le 30 juin 2022 sur Nintendo Switch et PC au format physique et numérique. Une copie sera vendue dans laquelle le jeu de base et l’extension sont dans le même produit. Ceux qui possèdent déjà le jeu n’auront qu’à acheter l’extension.

source | Gematsu