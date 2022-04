Goku Ultra Instinct -Sign- coince Jiren dans de nouvelles images d’action pure

Goku Ultra Instinct -Sign- est le prochain personnage sélectionnable avec lequel nous pouvons jouer dans Dragon Ball Xenoverse 2, le titre vétéran de Dimps et Bandai Namco Entertainment pour les consoles PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia et PC. Le personnage, l’une des transformations les plus puissantes que nous ayons vues chez le protagoniste de l’œuvre d’Akira Toriyama, réapparaît maintenant dans de nouvelles images contre Jiren après avoir pu le voir dans une bande-annonce il y a quelques jours.

Goku Ultra Instinct -Sign- frappe Jiren dans des séquences de gameplay

N’oubliez pas que Goku Ultra Instinct -Sign- n’est pas la transformation complète du processus Ultra Instinct de Goku. Le Migatte no Goku’i « Kizashi », a une autre transformation appelée Perfected Ultra Instinct, la plus forte à ce jour dans Dragon Ball ; et que l’on pouvait déjà voir dans le jeu il y a bien longtemps.

La première fois que nous avons vu Goku Ultra Instinct -Sign- dans Dragon Ball Super, c’était précisément dans le Tournoi du pouvoir, dans l’épisode 110, lorsque nous avons eu des combats aussi emblématiques que Hit contre Jiren ou Goku contre Jiren, qui est le combat qui est dépeignant dans ces nouvelles images. À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas le prix du pack Awakened Warrior, qui sera le DLC dans lequel cette nouvelle forme de Goku est incluse dans Dragon Ball Xenoverse 2.

Présent et futur de Dragon Ball Xenoverse 2 et plus

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite vient d’être réédité sur PlayStation 4. Il s’agit d’une version d’essai totalement gratuite avec cinq chapitres d’histoire : l’attaque de Raditz, l’arrivée des Saiyans, Ruckus sur la planète Namek, l’assaut des Forces de Combat Spécial Ginyu et l’Empereur Galactique. D’autre part, il comprend également toutes les missions secondaires desdits épisodes et avec le mode Hero Colosseum, les combats en mode multijoueur en ligne, les missions en ligne et le mode Photo.

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Google Stadia. Pour l’avenir, Dimps travaille sur Dragon Ball: The Breakers, que vous pouvez voir en détail ici.

