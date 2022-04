Nintendo Switch, leader des ventes en Europe en mars 2022 record

Nintendo Switch et Elden Ring ont été les grands protagonistes du secteur du jeu vidéo en Europe au cours du dernier mois de mars 2022. La console hybride est à nouveau la console la plus vendue sur le vieux continent, selon les données fournies par l’agence GSD ( via GamesIndustry), et montre que la console hybride a toujours une longueur d’avance sur ses concurrentes en termes de popularité et de disponibilité, étant donné que la PS5 et la Xbox Series continuent d’offrir moins que la demande.

Deuxième meilleur mois de mars pour Nintendo Switch en Europe

Popularité et disponibilité, deux facteurs. Parce que le mérite de Nintendo Switch en tant que plateforme la plus populaire en Europe n’est pas déterminé par le manque de stock de PlayStation 5 et Xbox Series. On parle du deuxième meilleur mois de mars pour la console depuis son lancement en 2017 ; seulement derrière le mois de mars 2020. Il l’a réalisé lors de son sixième mars sur le marché. Si on la compare à l’année dernière, la console Joy-Con s’est vendue 9% de plus qu’il y a un an à cette même période.

La Xbox Series X|S surpasse la PS5 en Europe, quelque chose d’atypique. Les deux plateformes ont un stock très limité.

De son côté, la Xbox Series X | S continue de montrer des signes de croissance sur un territoire traditionnellement dominé par la PlayStation. Si d’Amérique du Nord, les rapports reflètent déjà que les ventes entre Xbox Series et PS5 deviennent plus égales, en Europe, ces mêmes stimuli sont reproduits. De son côté, la PS5 était la troisième plateforme la plus vendue en mars. Les machines Sony et Microsoft « souffrent de graves limitations de stock ». Au total, courant mars 2022, 332 000 consoles ont été vendues en Europe (sans compter l’Allemagne ou le Royaume-Uni) ; 39 % de moins qu’il y a un an.

Elden Ring, clairement dominateur des ventes de jeux vidéo en Europe

L’effet Elden Ring, avec plus de 12 millions d’unités vendues dans le monde, se déplace dans les magasins européens. Le titre FromSoftware et Bandai Namco était le titre le plus réussi au Royaume-Uni et en Allemagne, tandis que Gran Turismo 7 était le choix le plus populaire en Espagne, en France et en Italie (en ajoutant à la fois la PS5 et la PS4). Kirby and the Forgotten Land était le jeu vidéo le plus vendu en Espagne individuellement au cours du mois de mars, comme le rapporte AEVI ; on sait désormais que ses ventes physiques – Nintendo ne propose pas de figurines numériques – ont été supérieures de 231 % en Europe à celles du précédent opus, Kirby Star Allies (2018, Nintendo Switch).

Polices | GamesIndustry ; Christophe Dring