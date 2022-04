The Great Ace Attorney Chronicles atteint les 500 000 unités vendues

Capcom a confirmé que The Great Ace Attorney Chronicles s’est vendu à plus de 500 000 unités dans le monde depuis son lancement en juillet 2021. Disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC, nous parlons de l’une des œuvres les plus appréciées de la série, avec Shu Takumi en sa forme la plus pure.

Jusqu’en novembre dernier, Capcom indiquait que le jeu s’était vendu à plus de 300 000 unités dans le monde, de sorte qu’au cours de ces cinq mois, 200 000 exemplaires supplémentaires ont été vendus. Au total, la saga Ace Attorney dépasse les 8,9 millions d’unités vendues dans le monde. La trilogie Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy, publiée en 2019, atteint 1,4 million d’unités vendues.

Un demi-million d’exemplaires pour un jeu qu’on considérait comme impossible en occident

La compilation se compose des deux épisodes dérivés de la Nintendo 3DS (Adventures et Resolve) publiés respectivement en 2015 et 2017, exclusivement pour le Japon. Cependant, plus de cinq ans après son lancement sur l’ordinateur de poche Nintendo, les fans ont été surpris que ces raretés – car ce sont toujours des livraisons parallèles à la saga originale Phoenix Wright se déroulant au 19ème siècle – allaient atterrir dans les terres occidentales avec un excellent emplacement. ; bien qu’il ait l’inconvénient d’être uniquement disponible en japonais et en anglais.

L’accueil a été comme prévu : nous avons adoré. Deux œuvres d’une écriture phénoménale, avec une narration impeccable et une construction de personnages à la hauteur des meilleures histoires de Shu Takumi. De plus, des nouveautés mécaniques et une touche de détective sont incluses qui nous ont complètement convaincus.

Et maintenant quoi? Aurons-nous la compilation Ace Attorney 4-5-6 ? As avocat 7 ?

La question est maintenant claire. Compte tenu de la bonne réception de Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (avec les trois premiers épisodes numérotés) et de The Great Ace Attorney Chronicles, les fans se demandent s’il est plausible de penser à une compilation d’Ace Attorney 4, 5 et 6, qui se traduirait par une compilation de Ace Attorney : Apollo Justice, Phoenix Wright : Ace Attorney – Dual Destinies et Phoenix Wright : Ace Attorney – Spirit of Justice.

Dans ce cas, tous les épisodes principaux – à l’exception des deux épisodes de la série Investigations, mettant en vedette Miles Edgeworth – nous seraient disponibles sur les plateformes actuelles. Tout serait sur la bonne voie pour un éventuel septième versement numéroté et souhaité.

