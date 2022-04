Listes de films: tous les films en avant-première pour cette Pâques

Nous sommes déjà vendredi et, comme d’habitude chez Netcost, nous allons découvrir quelles premières arrivent en salles ce week-end; un affichage avancé par rapport aux jours d’ouverture habituels à l’occasion de la Semaine Sainte. Ainsi, au cours de ces prochains jours, nous avons des nouvelles intéressantes au box-office, certaines productions très appréciées par la critique et d’autres conçues pour faire d’un après-midi en famille un moment amusant et agréable. Ce sont les premiers films ce week-end (du 15 au 17 avril) dans les salles de toute l’Espagne.

Liste des premières :

Ambulance. plan d’évacuation

La cité perdue

Le jeu des clés

Les aventures de Pile

Compter les moutons

Compartiment Nº6

s’aligner

Gagarine

Durée : 136 minutes.

Réalisation : Michael Bay.

Synopsis : Thriller avec Jake Gyllenhaal d’Universal. Le vétéran Will Sharp, désireux de collecter des fonds pour rembourser les dettes financières de sa femme pour des raisons médicales, se tourne vers son frère adoptif pour planifier un vol de banque. La première tentative tourne mal, ils détournent une ambulance et commencent une escapade. Un drame avec des crimes et beaucoup d’action.

La cité perdue

Durée : 120 minutes.

Réalisation : Aaron Nee, Adam Nee.

Synopsis : action, aventure et comédie romantique mettant en vedette Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Oscar Nuñez et de nombreux autres grands acteurs reconnus internationalement. Lors d’une tournée de promotion du nouveau livre de la protagoniste Loretta Sage (Sandra Bullock), elle est kidnappée par un milliardaire dans le but de le guider vers le trésor d’une ancienne cité perdue, la ville sur laquelle tourne son roman.

Le jeu des clés

Durée : 107 minutes.

Adresse : Vicente Villanueva.

Synopsis : comédie comme un remake dans lequel Fernando Guallar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Tamar Novas, Alina Nastase, María Castro et de nombreux autres acteurs participent à un curieux jeu : ils mettent tous leurs clés dans un bol. Au hasard, chacun choisit une paire de clés et doit passer la nuit chez le propriétaire ou la propriétaire de celle-ci. Une comédie sur la monogamie et le plaisir.

Les aventures de Pile

Durée : 89 minutes.

Mise en scène : Julien Fournet.

Synopsis : Pil est une petite orpheline qui vit sans abri, dans les rues d’une cité médiévale appelée Roc-en-Brume. Ce film d’animation français de TAT Productions arrive en salles comme le film préféré des familles à Pâques. On nous raconte les aventures de Pil alors qu’il survit en volant de la nourriture au château du roi Tristain, qui a usurpé le trône.

Compter les moutons

Durée : 110 minutes.

Adresse : José Corral Llorente.

Synopsis : comédie dramatique dans laquelle on raconte l’histoire d’Ernesto, un jeune homme solitaire peu apprécié par sa famille. Surtout son voisin Leandro, un trafiquant de drogue peu fiable. C’est ainsi qu’une intrigue se construit dans laquelle ses co-stars vont tenter de l’inciter à retrouver l’estime de soi.

Compartiment Nº6

Durée : 107 minutes.

Direction : Juho Kuosmann.

Synopsis : Drame romantique sur une jeune Finlandaise qui prend un train pour Moscou pour rejoindre le site archéologique de Mourmansk. Nominée pour le meilleur film non anglophone aux Golden Globes 2021, la jeune femme va devoir partager ses connaissances avec un inconnu.

s’aligner

Durée : 128 minutes.

Réalisation : Valérie Lemercier.

Synopsis : Nous nous retrouvons au Québec, Canada, à la fin des années soixante. Sylvette et Anglomard ont leur quatorzième enfant, Aline, qui a une voix extraordinaire. Ce biopic musical est inspiré de la vie de la chanteuse Cèline Dion. Nominé aux César pour l’interprétation de Valérie Lemercier.

Gagarine

Durée : 95 minutes.

Réalisation : Fanny Liatard, Jérémy Trouilh.

Synopsis : Turi, 16 ans, rêve d’être astronaute. Ce drame français nous raconte la vie de ce jeune homme, qui vit toute sa vie dans les Tours Gagarine, une cité parisienne. C’est alors qu’il rejoint la résistance avec deux amis pour sauver sa maison. Nominé pour le meilleur premier film aux César.