The Witcher 3, au niveau des plus gros : 40 millions d’unités vendues

CD Projekt RED a annoncé à l’occasion de la présentation des résultats financiers de l’exercice 2021 que son jeu vidéo le plus abouti à ce jour, The Witcher 3 : Wild Hunt, a déjà dépassé les 40 millions d’unités vendues dans le monde ; tandis que la saga The Witcher dans son intégralité atteint déjà le chiffre de plus de 65 millions d’unités vendues dans le monde.

Voici comment les ventes de The Witcher 3 : Wild Hunt, un titan commercial, ont évolué

Les données, mises à jour jusqu’au 14 avril 2022, laissent « peu » les records déjà positifs connus il y a un an, en avril 2021, lorsque le studio polonais a informé ses investisseurs que le travail mettant en vedette Geralt de Rivia il était déjà au-dessus de 30 millions d’unités vendues ( 50 millions d’unités pour toute la saga).

Si on regarde encore plus loin, on s’aperçoit qu’en décembre 2019, date à laquelle a eu lieu la première de la première saison de la série live-action de The Witcher sur la plateforme Netflix, le troisième titre numéroté de la saga a dépassé les 28 millions unités vendues.

Il ne fait aucun doute que la série The Witcher a boosté la diffusion mondiale du jeu, ouvrant les portes à de nouveaux publics et revigorant l’intérêt d’un public potentiel qui était peut-être passé inaperçu au départ. Cependant, ces données reflètent que The Witcher 3 est plus qu’un simple jeu vidéo à succès.

Version nouvelle génération de The Witcher 3 en route et nouvel opus en développement

Cette semaine, nous avons appris que le développement de l’ambitieuse version nouvelle génération du titre pour PS5 et Xbox Series, initialement développée par le studio Saber Interactive en Russie, est désormais en interne, c’est-à-dire par CD Projekt RED lui-même dans ses bureaux. ., qui repousse la sortie du jeu à une date ultérieure indéterminée. Il était envisagé pour le deuxième trimestre 2022 (avant fin juin). À chaque sortie, la version nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt promet d’être à nouveau un produit phare, à commencer par un Geralt de Riv remanié.

Pour l’avenir, CD Projekt RED travaille déjà sur le prochain jeu vidéo The Witcher, qui lancera une nouvelle saga et sera basé sur le puissant Unreal Engine 5.

Cyberpunk 2077 est disponible en format physique et numérique pour les consoles PlayStation et Xbox. Les joueurs PS4 et Xbox One peuvent passer gratuitement aux versions PS5 et Xbox Series. D’autre part, le titre peut également être acheté sur PC et Google Stadia.

Polices | CD Projekt RED (pages 9, 10, 13)