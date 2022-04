Hideo Kojima tranche le débat : PlayStation n’achètera pas Kojima Productions

Hideo Kojima a posté un message sur son compte Twitter personnel pour confirmer que Kojima Productions, le studio qu’il dirige, est indépendant et le restera à l’avenir. Une image suggestive publiée dans l’en-tête du site officiel des studios PlayStation ce jeudi a cessé de montrer Concrete Genie sur le côté gauche du collage pour faire place à Sam Porter Bridges, protagoniste de Death Stranding. Simple erreur ? L’avance d’un achat par Sony ?

Les spéculations ont été constantes tout au long de l’après-midi et de la soirée du 14 avril, mais aux premières heures de ce vendredi, Hideo Kojima lui-même, auteur de Death Stranding et directeur du studio qui porte son nom, s’est chargé de clarifier quelque peu les choses. « J’ai bien peur que cela puisse sembler trompeur, mais Kojipro a été et continuera d’être un studio de production indépendant », lit-on dans son message (traduction du japonais vers l’Français réalisée à l’aide de Google Translate).

Alors que se passe-t-il?

Avec ce message, la publication PlayStation et Kojima Productions lui-même, qui ont partagé un message avec cette même photo, le changement dans l’en-tête PlayStation Studios a encore moins de sens. Si dans cette composition vous incluez des noms comme The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls Remake, Returnal, Days Gone et God of War, entre autres, le tout sous l’égide des studios PlayStation internes, il ne semble pas la meilleure idée du monde d’inclure un jeu vidéo qui n’appartient pas à PlayStation, même s’il est exclusif (pour l’instant) aux consoles.

505 Games est l’éditeur de Death Stranding sur PC, tandis que Kojima Productions est (et restera, selon Hideo Kojima) un studio japonais indépendant, libre d’entrer en relations et en affaires avec d’autres sociétés comme bon lui semble.

Death Stranding remplace Concrete Genie à la tête des PlayStation Studios

Pas en vain, Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, a déclaré ce même mois d’avril qu’ils avaient « plus de plans » concernant les achats de studios en cours. Au cours des trois dernières années seulement, ils ont acheté Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man, Ratchet and Clank), Housemarque (Returnal), Nixxes Software, Firesprite (The Playroom VR), Bluepoint Games (Shadow of the Colossus Remake, Demon’s Souls Remake) , Valkyrie Entertainment, Bungie (qui continuera à publier sur d’autres plateformes) et Haven Studios. Dans cet article, nous parlons en détail des 8 derniers gros achats de Sony.

