Cyberpunk 2077 dépasse les 18 millions d’unités vendues ; première extension pour 2023

CD Projekt RED a annoncé lors de la présentation de ses derniers résultats financiers que Cyberpunk 2077 a atteint 18 millions d’unités vendues dans le monde depuis sa première en décembre 2020. L’ambitieux RPG se déroulant dans la futuriste Night City avait une attente disproportionnée qui s’est traduite en 8 millions d’exemplaires vendu dans sa campagne de pré-réservation, qui début 2021 était déjà estimée à 13,7 millions d’exemplaires vendus.

Cependant, le retrait du jeu du PS Store —le principal canal de distribution numérique sur consoles aujourd’hui pour le jeu—, les problèmes des versions PS4 et Xbox One, ainsi que la mauvaise image qui était générée autour du titre They arrêté sa distribution mondiale dans son élan. A défaut de savoir quelle était l’estimation initiale de l’éditeur européen, il est facile de penser que ces 18 millions d’unités sont en réalité bien moins que ce à quoi ils s’attendaient.

CD Projekt RED clôture 2021 avec une forte baisse de ses revenus par rapport à 2020

Surtout quand on voit qu’en parallèle, The Witcher 3 : Wild Hunt a atteint la bagatelle de 40 millions d’unités vendues ; l’un des meilleurs records historiques pour un jeu vidéo de rôle. Au plus fort de The Elder Scrolls V: Skyrim (plus de 30 millions d’unités vendues en 2016). En avril 2021, The Witcher 3 s’élevait à 30 millions d’exemplaires vendus, donc cette année seulement, il s’est vendu à 10 millions d’exemplaires supplémentaires.

Au total, CD Projekt RED clôture un exercice 2021 de grand revers après une année 2020 marquée par la première bénéfique de Cyberpunk 2077. Avec 207 millions de dollars de recettes, les bénéfices sont estimés à 49 millions de dollars en échange. Pour mettre en contexte, en 2020, l’entreprise avait plus de 500 millions de dollars de revenus et plus de 268 millions de dollars de bénéfices.

Première extension en cours prévue pour 2023

Parallèlement à la présentation du document, CD Projekt RED a annoncé que la première extension de Cyberpunk 2077 – qui utilisera toujours le REDengine – sera publiée dans le courant de 2023 avec un nouvel arc narratif. « Pour tous ceux qui ont déjà parcouru les rues de Night City : nous travaillons sur plus de DLC, ainsi qu’une grande expansion avec un nouveau scénario », a déclaré Piotr Nielubowicz, vice-président et directeur financier de la société.

Pour l’instant, il y a peu de détails sur le type de contenu que nous trouverons dans ladite expansion (ils ont dit un jour qu’il y en avait au moins deux), mais l’étude polonaise reste convaincue du « potentiel de cette IP ».

Dans la même présentation, ils soulignent que l’adaptation anime du jeu, Cyberpunk 2077 : Endgerunners, arrivera sur NETFLIX en 2022 du talentueux studio japonais Trigger (Kill la Kill, Promare, Little Witch Academia, Project X Zone, Fire Emblem Fates. .. ).

source | CD Projekt RED (pages 2, 4, 5, 10, 11, 13)