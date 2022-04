Sandra Bullock demande qu’ils signent Daniel Radcliffe dans le rôle de Wolverine : « Pouvez-vous l’avoir pour ce putain de rôle ? »

Ce n’est pas une nouvelle que Marvel écoute les fans pour de nouveaux rôles dans le MCU, ainsi que pour réaliser des rêves qui semblaient impossibles, comme la dernière et souhaitée réunion d’araignées. Malgré tout, de nombreuses voix demandent à certains acteurs et actrices les prochains rôles de la Fox qui entreront, à un moment ou à un autre, dans l’UCM. Du mariage formé par John Krasinski et Emily Blunt pour jouer Reed Richards et Sue Storm à Ralph Fiennes en tant que nouveau professeur X. Bien qu’il y ait un nom qui plane sur la figure de Wolverine parmi les fans depuis des mois : Daniel Radcliffe. Maintenant, la célèbre actrice Sandra Bullock en a parlé, demandant directement à Marvel de signer l’acteur qui jouait autrefois Harry Potter en tant que nouveau Logan/Wolverine à l’UCM.

Daniel Radcliffe en tant que nouveau Wolverine ?

C’est ce qu’a déclaré l’actrice dans une récente interview avec It’s Gone Viral, où elle faisait la promotion du film The Lost City. «Wolverine, les gens, pouvez-vous l’avoir pour la putain de partie, s’il vous plaît? Fais-le c’est tout. Arrêtez d’être stupide et les gens doivent demander dans les junkets de presse. Il suffit de l’inscrire », commente l’actrice sur la possibilité que Radcliffe devienne le nouveau Wolverine au cinéma après Hugh Jackman, dans la nouvelle étape du personnage faisant déjà partie de l’UCM.

Nous verrons si Kevin Feige prend note des commentaires et des souhaits des fans et même des personnalités de l’industrie telles que Sandra Bullock. Pour le moment, il n’y a aucune idée de qui incarnera la nouvelle version de Wolverine au cinéma, bien qu’il y ait des spéculations selon lesquelles ce sera une version plus proche de la bande dessinée, c’est-à-dire de petite taille, avec un corps très musclé et déjà avec le costume classique depuis le début. Bien sûr, si Radcliffe était choisi, il devrait augmenter considérablement sa masse musculaire.

Verrons-nous une dernière fois Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ? Alors certaines rumeurs suggèrent…

