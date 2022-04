GTA Online : semaine du trafic d’armes, bonus et actualités du 14 au 20 avril

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, cette fois, avec un contenu axé sur le trafic d’armes et des réductions allant jusqu’à 50 % sur les fournitures de bunker. De plus, d’autres bonus exécutifs arrivent, des récompenses triples sur l’extraction, des GTA$ et RP doublés sur des missions de véhicules spéciaux et une recherche 2x plus rapide.

Actualités GTA Online avec des bonus et des réductions

En revanche, de belles remises sur les commerces arrivent avec la possibilité de réapprovisionner les fournitures professionnelles du club de motards à moitié prix. De plus, pour aider les contrebandiers à démarrer, les entrepôts d’exportation et de fret spécial sont en vente de 30% cette semaine. Ci-dessous, nous détaillons toutes les réductions disponibles :

Fournitures de bunker – 50 % de réduction

Entrepôts d’exportation : 30 % de remise

Entrepôts de marchandises spéciales – 30 % de réduction

Fournitures d’affaires Biker Club – 50% de réduction

Coil Rocket Voltic – 30 % de réduction

Declasse Tampa Armed – 40 % de réduction

NVY Nightshark – 40 % de réduction

Karin Sultan RS Classic – 40 % de réduction

Torero Pegassi : 50 % de réduction

Aqua Technique Karin : 40% de réduction

Empereur ETR1 – 40 % de réduction

Le véhicule primé du LS Car Meet est le légendaire Grotti Turismo Classic, tandis que les voitures d’essai sont les Declasse Granger 3600LX, Enus Deity et Dinka RT3000. Cependant, si vous voulez tenter votre chance à la roue de la fortune, vous pouvez obtenir un tout nouveau Obey Tailgater S.

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 100 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

source | Jeux de rock star