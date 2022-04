Uragun, c’est le nouveau tireur jumeau avec Mechas; maintenant disponible sur steam

Uragun vient d’être introduit sur Steam; Il est arrivé via un accès anticipé il y a deux jours et récolte une première vague de critiques majoritairement positives. Il s’agit d’un twin shooter de science-fiction (tir à double levier) dans lequel nous devons nous mettre aux commandes d’un mecha de combat et affronter des hordes de machines corrompues. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le jeu. Au-dessus de ces lignes, vous avez la bande-annonce officielle.

Uragun : des parties courtes mais intenses

Le synopsis officiel du titre sur Steam fait référence à une grande diversité de scénarios, dans lesquels nous combattons des missions courtes, mais dans lesquelles les ennemis ne nous laissent pas de répit. « Se cacher n’est pas une option », déclare Kool2Play, le studio responsable du jeu. Fusils de chasse, lance-roquettes, fusils d’assaut… L’arsenal est varié et se débloque au fur et à mesure des défis. De plus, au-delà des armes, il existe des attaques énergétiques, qui agissent comme des capacités spéciales. L’un des attraits de l’aventure est le cadre, puisque nous devons visiter des lieux aussi emblématiques que Barcelone, Hong Kong et l’Amérique du Nord, entre autres.

Conditions requises pour jouer à Uragun sur PC

Ci-dessous, nous vous proposons les exigences minimales et recommandées pour profiter du jeu sur votre ordinateur. Comme vous pouvez le constater, cela varie beaucoup en fonction des conditions techniques dans lesquelles vous souhaitez jouer ; la configuration minimale est tout à fait abordable.

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version 20H2)

Processeur : Intel i5 de 7e génération ou AMD Ryzen 1700

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : Nvidia Geforce GTX 1050ti

DirectX : version 12

Stockage : 15 Go d’espace disponible

Carte son : N’importe laquelle

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version 20H2)

Processeur : Intel 10e génération i7 ou AMD Ryzen 3600

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : Nvidia Geforce RTX 2060

DirectX : version 12

Stockage : 15 Go d’espace disponible

Carte son : N’importe laquelle

Uragun a fait ses débuts le 12 avril sur PC. Il est disponible sur Steam en accès anticipé.

source | Uragun sur Steam