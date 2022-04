Kingdom Hearts 4 : Tetsuya Nomura partage de nouveaux détails sur le jeu

Kingdom Hearts 4 a été l’une des annonces les plus pertinentes de ces derniers mois ; le quatrième opus de la populaire franchise Square Enix est une réalité et est actuellement à un stade précoce de développement. Cependant, au fil des jours, nous apprenons de nouveaux détails sur ce qui nous attend lors du prochain voyage de Sora et de ses amis.

Dans une interview accordée au magazine Famitsu, le réalisateur du titre Tetsuya Nomura a partagé des aspects très intéressants sur le jeu. Le plus révélateur se concentre sur la pièce dans laquelle Sora se réveille lors du trailer d’annonce, qui servira en quelque sorte de socle dans les premières mesures du titre. Un lieu qui dans la version finale changera par rapport à celui que l’on peut voir dans la vidéo.

Kingdom Hearts 4 : Shibuya fait partie de Quadratum

Cette déclaration nous assure qu’il y aura plus de terrain à explorer à Quadratum, au-delà de Shibuya, la région populaire de Tokyo. De plus, cette zone n’aura aucun rapport avec la version que nous avons vue dans The World Ends With You, démontant ainsi l’une des principales théories que certains utilisateurs avaient commencé à faire glisser. Nous vous rappelons que ce n’est pas la première fois que nous visitons Quadratum ; Nous l’avons déjà fait dans Re:Mind the Kingdom Hearts 3 DLC.

Un détail très intéressant est la déclaration de Nomura sur le plan dans lequel se trouve le monde de Quadratum ; pour Sora, c’est un lieu fictif, mais pour ceux qui l’habitent, c’est un environnement tout à fait réel dans lequel ils vivent au jour le jour. Il se réfère à la zone comme « l’autre côté », bien qu’il n’ait pas partagé plus de détails à ce sujet. Pour ne rien arranger, il a également assuré que la voix de Sora appartient à un personnage que nous connaissons déjà, bien que nous ne l’ayons jamais entendu.

Kingdom Hearts 4 est à un stade précoce de développement et n’a toujours pas de fenêtre de sortie ni de plateformes confirmées.

source | Tetsuya Nomura à Famitsu, via xenosaga7