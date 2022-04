XCOM 2 et Insurmountable, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store

Epic Games Store vient de faire la rotation habituelle tous les jeudis. Le magasin de distribution numérique des responsables de Fortnite continue d’offrir des jeux gratuits pour PC, et cette fois il y en a deux choisis : XCOM 2, le titre de stratégie populaire, et Insurmountable, un incroyable simulateur d’escalade avec des mécanismes roguelike. N’oubliez pas que vous avez jusqu’au jeudi 21 avril prochain pour l’échanger sans frais.

XCOM 2 est la deuxième partie de l’un des jeux vidéo de science-fiction et de stratégie les plus populaires de ces derniers temps. Une aventure dans laquelle nous nous trouvons plusieurs années après que l’être humain a perdu la guerre contre les extraterrestres sur Terre. De son côté, Insurmountable nous a surpris l’année dernière grâce à son engagement particulier à combiner des éléments d’escalade, de survie, de gestion des ressources et de mécanique roguelike.

xcom 2

Comme pour les autres jeux gratuits sur Epic Games Store, une fois utilisés, ils restent en permanence dans la bibliothèque. Nous vous expliquons ici comment les obtenir et les faire vôtres pour toujours.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

source | Epic Games