Fortnite x Coachella 2022 : nouveaux skins, nouvelles musiques et plus

Epic Games annonce une nouvelle collaboration pour son jeu phare, Fortnite. Il s’agit du festival de musique de Coachella. De nouveaux skins et objets arrivent sur Fortnite Battle Royale pour le magasin, et de nouvelles musiques d’artistes de Coachella 2022 pour la radio en jeu. Juste en dessous on vous dit ce que tout a été annoncé :

Nouvelle musique Coachella 2022 pour Fortnite

La station Radio de Ídolos de Fortnite reçoit de la musique de Coachella 2022

Du 14/04/2022 au 16/05/2022, des chansons de plus d’une trentaine d’artistes invités à Coachella 2022 s’ajoutent à la sélection musicale déjà disponible sur la station Fortnite Idol Radio, dont nous pouvons profiter depuis l’intérieur de n’importe quel véhicule de jeu. Epic Games n’a pas donné de liste avec les musiciens et leurs thèmes respectifs.

Nouveaux articles Coachella 2022 dans la boutique Fortnite

Epic Games a également annoncé que Fortnite recevra de nouveaux skins et skins pour le magasin en fonction du festival de musique Coachella 2022. Les articles arriveront dans le magasin en deux lots; la sélection est la suivante :

Tour 1 : vendredi 15 avril à 02h00 CEST

Art officiel de le skin Bronco et de ses accessoires dans Fortnite

Skin Bronco (inclut le style alternatif Cosmic EQ, réactif à la musique)

Accessoire de sac à dos Little Teeth

Outil de collecte Neon Teether

Enveloppe Style Petites Dents

Lyrical Skin (comprend le style alternatif Cosmic Equalization, réactif à la musique)

Accessoire de sac à dos Cactus coloré

Outil de ramassage de guitare Festival

Art officiel de le skin Lyric et de ses accessoires dans Fortnite

Tour 2 : vendredi 22 avril à 02h00 CEST

Art officiel du skin Alto et de ses accessoires dans Fortnite

skin Alto (réactive à la musique)

Accessoire sac à dos Sonic Waves (réactif à la musique)

Outil de récolte Tender Electropalm

Skin Poetess (réactive à la musique)

Accessoire sac à dos Cosmonaut Helmet

Outil de récolte Concasseur Cactic

Enveloppe de la scène principale

Art officiel de le skin Poetess et de ses accessoires dans Fortnite

Les articles de la deuxième vague seront disponibles à l’achat à la fois séparément et dans un lot appelé Coachella Party Bundle, qui comprend l’écran de chargement exclusif Enter the Coachellaverse :

Écran de chargement Fortnite « Entrez dans le Coachellaverse »

Epic Games n’a pas annoncé le prix de chaque article; Nous saurons quand ils arriveront au magasin. À ce moment-là, nous mettrons à jour les informations correspondantes.

Nouveau concours Fortnitegraphy à Fortnite : bonnes vibrations

Epic Games annonce un nouveau concours de son concours Fortnitegraphy

Epic Games a profité de l’occasion pour annoncer un nouvel épisode du concours Fortnitegraphy, dans lequel les joueurs doivent partager leurs propres captures en utilisant le hashtag #Fortography ou en les publiant sur le subreddit /FortniteBR de Reddit. A cette occasion, le thème est la photographie de fête ou de festival ; Epic Games partagera ceux qu’ils aiment le plus sur leurs réseaux sociaux et dans un article de blog sur leur site officiel.

Il s’agit d’une collaboration de plus de la saison 2 de Fortnite Chapter 3. Dans notre guide complet Fortnite Battle Royale, nous vous indiquons toutes les clés du jeu, telles que où trouver des propulseurs ou où se trouvent des bus de combat blindés.

Source : EpicGames