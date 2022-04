PlayStation ajoute une image de Death Stranding dans son header, simple erreur ?

Death Stranding est soudainement apparu en haut du site officiel des PlayStation Studios. Au début, ce n’est pas quelque chose qui devrait attirer l’attention, si ce n’est parce qu’il s’agit d’un collage dans lequel les jeux vidéo qui font partie du conglomérat des propres studios de Sony sont réunis. Cette inclusion fait partie d’un changement dans lequel MLB: The Show 22 et Horizon Forbidden West ont mis à jour leurs images. Est-ce un bug ?

Jusqu’à présent, le fond d’écran qui orne le site Web de PlayStation Studios comprenait des titres tels que The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls Remake, Returnal, Days Gone et God of War, entre autres. Death Stranding vient d’être ajouté à la liste, ce qui a amené de nombreux utilisateurs à penser à une hypothétique acquisition de Kojima Productions par Sony. Certains se souviennent que dans les cas de Returnal et Demon’s Souls Remake, aucun d’eux n’a été inclus dans la bannière jusqu’au moment précis où les Japonais ont confirmé l’achat de Housemarque et Bluepoint Games, respectivement.

Death Stranding remplace Concrete Genie à la tête des PlayStation Studios

Continuer à acheter des studios ? Sony a « plus de projets »

Jim Ryan a été clair et concis après avoir été interrogé sur les futures acquisitions par Sony : « nous avons plus de plans », a-t-il récemment assuré sur le podcast officiel PlayStation, mais pas avant de rappeler que la société vient de s’attaquer à des achats aussi importants que ceux de Bungie. Sans aller plus loin, le 11 avril dernier, nous vous annoncions que les Japonais avaient augmenté leur investissement dans Epic Games, en y apportant 1 000 millions de dollars (même montant que KIRKBI).

Death Stranding : un jeu différent

Death Stranding est disponible sur PS5, PS4 et PC. Le jeu est sorti en novembre 2019 et dans notre analyse (8 sur 10), nous avons dit que c’est « un titre graphiquement spectaculaire, différent de la norme, avec une histoire unique, un message puissant, plein de détails, méticuleux et avec un casting d’acteurs enviables; aussi, doté de moments qui resteront dans notre mémoire collective. C’est un match spécial, cela ne fait aucun doute ». Vous pouvez lire le texte intégral sur le lien suivant.

