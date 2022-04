Steelrising, le dystopique Souls, retarde son lancement mais compense avec un nouveau gameplay

Steelrising, le nouveau jeu vidéo façon Souls de Spiders, créateurs de Greedfall, n’arrivera plus en juin sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, comme prévu. Cela a été confirmé par les responsables, annonçant une nouvelle date de sortie pour le 8 septembre 2022 prochain, date à laquelle nous pourrons nous mettre aux commandes d’Aegis, un automate qui devra affronter la tyrannie dans une Révolution française dystopique. Parallèlement à sa nouvelle date de sortie sur les plateformes compatibles et de nouvelle génération, un nouveau gameplay a été publié qui nous donne plus de son action implacable et puissante dans le plus pur style Soulsborne.

Gameplay avec commentaires de l’équipe créative

Ainsi, le média Game Informer a eu accès à une session de gameplay exclusive avec certaines composantes de l’équipe créative à l’origine de ce nouveau jeu vidéo d’action, comme Jehanne Rousseau, PDG et scénariste du titre, Sébastien Di Ruzza, directeur du design, et Ciaran Cresswell. , Responsable de la localisation, mettant l’accent sur le rythme rapide et fluide de l’aventure, dans laquelle les missions secondaires se sentiront totalement intégrées à son aspect d’exploration, avec une totale liberté d’action pour le joueur.

De plus, la mobilité du protagoniste, un automate aux capacités accrues, permettra un déplacement très dynamique à travers la ville parisienne à la fin du XVIIIe siècle, en pleine Révolution française, bien que de nature dystopique, dans laquelle Louis XVI a mis en place un régime sanglant grâce à la puissance de son armée mécanique. « Seule Aegis, une véritable merveille d’ingénierie, peut se dresser contre les rangs des automates du roi et changer le cours de l’histoire », commentent-ils depuis Spiders.

Steelrising arrivera enfin sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 8 septembre 2022.

source | Informateur de jeu