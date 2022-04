Profitez de tout le catalogue Ubisoft gratuitement pendant une semaine avec le service Ubisoft+

Ubisoft+, le service de jeux vidéo à la demande d’Ubisoft, peut être essayé gratuitement pendant une semaine jusqu’au 11 mai 2022. C’est ce qu’a annoncé la société française, proposant cette nouvelle promotion permettant d’accéder à plus d’une centaine de titres de son catalogue entièrement gratuit pour PC, y compris certaines de ses versions les plus récentes telles que Rainbow Six Extraction, Far Cry 6 ou Assassin’s Creed Valhalla, parmi beaucoup d’autres.

Promotion uniquement pour les nouveaux abonnés

Bien entendu, comme c’est souvent le cas avec ce type de promotion (proposée pour attirer de nouveaux clients potentiels), elle ne sera valable que pour les nouveaux utilisateurs qui s’abonnent pour la première fois à Ubisoft+ pour PC ou à un compte Ubisoft+ Multi-accès compatible avec Jeu en nuage Stadia. « Jouez à Far Cry 6 et aux nouvelles versions dès le « day one » avec notre abonnement au jeu. Profitez de plus de 100 jeux sur PC ou sélectionnez des titres sur vos appareils depuis le cloud », partage Ubisoft.

Grâce à cette nouvelle promotion, tout nouvel abonné qui souhaite essayer le service de jeux à la demande d’Ubisoft aura un accès instantané à un catalogue de plus de 100 titres d’entreprise, y compris tout son contenu, sans exception ; mais il est également possible d’accéder aux différentes extensions, passes de saison et DLC de ces jeux qui les ont, en plus d’obtenir des récompenses.

Cependant, si vous souhaitez essayer Ubisoft + pendant toute une semaine, vous pouvez désormais rejoindre cette nouvelle promotion, uniquement valable temporairement, précisément, jusqu’au 5 mai. Bien sûr, une fois la période d’essai de sept jours terminée, le service sera automatiquement renouvelé au tarif mensuel, donc si vous ne souhaitez pas continuer avec le service, il est conseillé d’annuler avant le renouvellement.

source | Ubisoft