Dragon Ball Super : Super Hero a déjà une nouvelle date de sortie confirmée

Dragon Ball Super : Super Hero sortira dans les salles du Japon le 11 juin 2022. Toei Animation a confirmé ce jeudi matin que le film tant attendu basé sur l’œuvre d’Akira Toriyama a déjà une nouvelle date de sortie. La sortie du long métrage, initialement prévue pour le 22 avril, a été suspendue sine die en raison d’un piratage des serveurs de l’entreprise, qui a compromis la sécurité du site.

À la suite de l’attaque, Dragon Ball Super : Super Hero et d’autres séries animées de la chaîne (One Piece et Digimon : Ghost Game comme noms éminents) ont dû reporter les dates de diffusion de leur anime respectif. Par exemple, l’épisode 1014 de One Piece a également une nouvelle date de sortie.

Dragon Ball Super: Super Hero, le premier film Dragon Ball complet en images de synthèse

Dragon Ball Super : Super Hero sera situé chronologiquement dès le film Dragon Ball Super : Broly ; mais avant Tenkaichi Budokai (Tournoi mondial) numéro 28. Selon les informations officielles, Akira Toriyama contribue « énormément » à la réalisation du film. Du scénario à la conception de certains personnages.

Dragon Ball Super : Super-héros | Toei Animation

De son côté, Masako Nozawa, voix de Kakarot/Goku depuis le début, affichait son enthousiasme pour ce film en CGI en octobre dernier, un style d’animation qui sera d’ailleurs la principale nouveauté de la production : « Je veux dire aux fans de Dragon Ball fans du monde entier que ce nouveau film, Dragon Ball Super : SUPER HERO, dépassera sûrement toutes vos attentes. Dans le reste de l’équipe en charge du film nous avons Akio Iyoku en tant que producteur exécutif, Norihiro Hayashida en tant que producteur et Tetsuro Kodama en tant que réalisateur.

Dragon Ball Super : Super Hero sortira dans les salles au Japon le 11 juin 2022. Nous ne connaissons toujours pas la date de sortie officielle du film sur le marché international ; En attendant, ce seront les habitants du Japon qui pourront dire adieu au printemps avec ce deuxième film officiel sous le label Dragon Ball Super.

