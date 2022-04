Star Wars Visions, aurez-vous la saison 2 sur Disney+ ? Tout ce que nous savons

Star Wars : Visions a été l’une des nouvelles productions originales les plus rafraîchissantes de l’univers Star Wars en 2021. Disney+ a été la plateforme choisie pour héberger cette série de courts métrages d’anthologie sous différents styles visuels et narratifs issus du monde de l’animation. Le résultat, avec une liberté de création vérifiable, était plus que remarquable. Maintenant, est-il plausible de penser à une éventuelle saison 2 ?

Un nouveau rapport de Cinelinx (via Bespin Bulletin) note qu’une deuxième saison de Star Wars: Visions est déjà en développement. Et non seulement cela, mais Lucasfilm a commencé à travailler sur cette saison 2 dès la première de la série en septembre 2021. Selon des informations, non confirmées par des sources officielles, la première est prévue pour cet automne (septembre ou octobre, plus précisément) avec des suites directes. de certaines histoires que nous avons pu voir dans la saison 1.

Visions de la guerre des étoiles

Si cela est vrai, le rapport cite comme lieu de sa présentation l’événement auquel chaque fan de Star Wars peut venir à l’esprit en ce moment : la Star Wars Celebration qui aura lieu du 26 au 29 mai, où il est prévu qu’il y aura également de nouveaux des informations sur la série Obi-Wan Kenobi (première en mai), la saison 3 de The Mandalorian ou encore Star Wars : The Bad Batch.

Ce que Lucasfilm a dit lorsqu’on lui a posé des questions sur Star Wars: Visions – Saison 2

Interrogé à ce sujet, Lucasfilm n’a pas voulu donner trop de détails, mais en septembre dernier nous avions déjà les premiers détails sur l’avenir de cette licence. S’adressant à Inverse, le producteur exécutif James Waugh a déclaré: « Il n’y a rien de prévu pour le moment. Nous sommes très excités et nous adorons ce short. Waugh a assuré que son approche a été d’attendre « de voir ce que pense le public » de la communauté afin de prendre des décisions rapidement.

Star Wars : Visions

La réalité est que de nombreux épisodes de la saison 1 de Star Wars : Visions n’étaient pas fermés, mais laissaient plutôt les portes ouvertes à des contenus plus successifs si l’occasion se présentait.

Star Wars : Visions, disponible en intégralité sur Disney+

La première saison de Star Wars : Visions est disponible avec ses neuf épisodes originaux depuis septembre dernier dans le monde entier ; Il peut être vu en Français à partir de Disney+, l’application officielle de Disney que nous pouvons trouver sur Smart TV, les appareils mobiles iOS et Android ou les consoles Xbox et PlayStation. Ils peuvent être appréciés en qualité 4K Ultra HD, compatible avec HDR10 et Dolby Vision, ajouté au son surround 5.1 sur les téléviseurs ou moniteurs compatibles.

Vous pouvez consulter ici tous les chapitres de la saison 1 de Star Wars : Visions et quel studio a repris la production.

source | Bulletin Bespin