No Man’s Sky reçoit la mise à jour Outlaws : devenez un pirate de l’espace

Hello Games a publié une (encore) nouvelle grosse mise à jour totalement gratuite pour No Man’s Sky. Et maintenant dix-neuf. Le titre, un exemple de rédemption dans l’industrie du jeu vidéo, prend de nouveau son envol avec Outlaws, qui développe le contenu vu dans Sentinel avec une nouvelle menace pirate en tant que protagoniste. Passons en revue les principales nouveautés qui viennent de débarquer dans un ouvrage désireux de continuer à surprendre sa communauté de joueurs.

Que propose Outlaws, la nouvelle mise à jour gratuite de No Man’s Sky

Outlaws (mise à jour #19, année 6) est désormais disponible pour No Man’s Sky sur PS4, PS5, PS VR, Xbox One, Xbox Series et PC avec de nouvelles fonctionnalités de contrebande, des combats spatiaux améliorés, la possibilité de recruter notre propre équipe, une nouvelle l’expédition et l’arrivée dans le jeu du premier nouveau vaisseau de No Man’s Sky depuis le Living Ship publié il y a deux ans. Il est temps de devenir des pirates de l’espace.

« Les pirates ont pris le contrôle des stations spatiales dans tout l’univers et les utilisent comme bases à partir desquelles mener des opérations de contrebande et attaquer les planètes et les colonies voisines », explique Sean Murray, co-fondateur de Hello Games. « Les joueurs ont le choix : les rejoindre en tant que voleurs et les aider dans leurs activités maléfiques, ou s’affronter dans un nouveau combat spatial rééquilibré et dynamique.

No Man’s Sky – Hors-la-loi



Nous ne sommes cependant pas seuls dans cette entreprise. Outlaws introduit avec cette mise à jour la possibilité de recruter des escouades de pilotes, qui rejoindront la mêlée si nécessaire. Ainsi, de nouvelles options d’exploration s’ouvrent à la recherche de grands pilotes, tissant des liens avec l’équipage jusqu’à ce qu’ils trouvent des pilotes d’élite.

Nouvelle classe de navires : type solaire avec voiles équipées et technologie pirate

« La partie la plus importante de la mise à niveau est le nouveau navire, la nouvelle classe solaire sophistiquée équipée de voiles. Ce nouveau navire diversifié possède une technologie unique et se trouve souvent dans des systèmes contrôlés par des pirates », développe le communiqué. Tous les navires ont un inventaire spécialisé à bord.

Dans la nouvelle série de missions No Man’s Sky, nous avons de nouveaux foyers de rébellion, avec des chasseurs de primes spécialisés qui nous proposeront des missions de piratage ; marchands de technologie de contrebande et la possibilité d’obtenir des articles illégaux d’autres parties de la galaxie. Nous pouvons même acquérir un faux passeport.

Pour récapituler, Outlaws met en évidence les escouades, le nouvel inventaire à bord, la contrebande, le Sunship et le combat spatial dans cette mise à jour. L’accessibilité des vols a été améliorée avec un nouveau mode de suivi automatique.

No Man’s Sky est disponible sur PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5, PC et bientôt sur Nintendo Switch, où il sortira cet été.

source | PlayStationBlog