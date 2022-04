Quakecon 2022 Se Tiendra Numériquement ; Dates Et Détails

Bethesda a confirmé que QuakeCon cette année 2022 sera entièrement numérique. La convention annuelle par excellence de l’univers id Software et des autres licences ZeniMax Media, avec vingt-cinq ans de retard, convoque les fans pour la troisième année consécutive pour un événement 100% virtuel en raison des circonstances sanitaires qui continuent de compromettre la sécurité. Passons en revue les dates et les détails d’un événement qui promet de répondre aux attentes des fans.

La QuakeCon 2022 aura lieu du 18 au 20 août 2022 en numérique

« C’est une déception pour tout le monde que nous ne puissions pas retourner à Dallas cette année », commence la déclaration de Bethesda. La dernière QuakeCon en physique, traditionnellement, était à l’été 2019. « Un événement de ces caractéristiques nécessite des mois de planification et, comme c’est le cas, nous avons dû prendre des décisions lorsque l’incertitude sur les possibilités de pouvoir organiser un événement in situ C’était encore trop grand. »

Après avoir pris cette décision, l’équipe de la QuakeCon travaille déjà à la préparation de nouveaux streamings, de rencontres en ligne, de tombolas, d’événements de solidarité, de LAN parties virtuelles et d’autres types d’activités qui seront dévoilées prochainement. Pour le moment, ils n’anticipent pas les annonces liées aux licences id Software les plus emblématiques (Wolfenstein, Quake, Doom et Rage).

« Notre volonté et notre engagement est de nous revoir en tête à tête lors de l’événement 2023 »

L’objectif de Bethesda est de « se revoir face à face lors de l’événement de 2023 » pour renouer avec son public et pour que les fans eux-mêmes vibrent à nouveau dans ce qui est populairement connu comme l’une des conventions les plus agréables et les plus excitantes de l’industrie ; avec ses concours, jeux, fêtes, etc.

Quant au planning des activités de la QuakeCon 2022, tout sera détaillé ultérieurement. L’année dernière, nous avions le programme complet une semaine avant l’événement.

source | Béthesda