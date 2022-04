Dead Space écoute les fans et changera le son des armes ; rétroaction pure

EA Motive a une fois de plus précisé que le développement de Dead Space Remake tient compte de l’avis des fans les plus proches du jeu vidéo emblématique. S’il y avait déjà des gestes de transparence avec les premiers carnets de développement du projet encore précoce, montrant les progrès tels qu’ils étaient à l’époque, maintenant le studio canadien a communiqué via le réseau social Twitter qu’ils ont modifié la conception audio de deux armes pour une raison très simple : les fans ont trouvé une marge d’amélioration dans le résultat initial.

Les fans parlent; EA Motive prend note. Dead Space progresse avec ses joueurs

Pour remettre les choses en contexte, la motivation de ce changement remonte à quelques semaines. EA Motive a réalisé un streaming sous forme de journal de développement dans lequel il a montré les dernières avancées de Dead Space Remake; une construction sujette à changement. Les fans ont critiqué la conception audio de deux armes spécifiques : Plasma Cutter et Pulse Rifle. Quelque chose n’allait pas avec ce son. L’intensité manquait.

Les fans ont appelé à des changements et EA Motive en a pris note. Or, dans un message communiqué dans l’après-midi de ce mercredi, on peut voir les résultats. On peut voir dans le message joint à cette news le petit clip, qui à titre de comparaison fait face à l’avant et à l’après.

« Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ces nouvelles versions »

Pour ajouter l’insulte à l’injure, le responsable de la communauté Dead Space a expliqué ces changements en détail sur l’espace Reddit officiel du titre. « Vous remarquerez que la gamme de fréquences du Plasma Cutter a été rééquilibrée pour se concentrer davantage sur la prise de vue, ainsi que sur les basses. Dans l’ensemble, cela correspond mieux à la « sensation » que beaucoup d’entre vous ont mentionnée à propos de l’original. Avec le Pulse Rifle, vous pouvez maintenant entendre que le rythme est un peu plus chaotique et moins serré que la version précédente. Il y a un peu plus de volume de la réaction de l’environnement, ainsi que plus de rétroaction des impacts sur la surface. Nous serions ravis de savoir ce que vous pensez de ces nouvelles versions, alors n’hésitez pas à nous en faire part. »

Les commentaires sont presque unanimes. De « bravo » à d’autres manières de témoigner de la gratitude pour ce geste apparemment très célébré par la majorité des joueurs qui espèrent jouer prochainement au remake de Dead Space.

Dead Space Remake est une version « entièrement reconstruite à partir de zéro » du jeu basée sur le moteur graphique Frostbite. La sortie du jeu est prévue pour 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. L’USG Ishimura revient.

source | espace mort; Reddit