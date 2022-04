Le PS Plus a été « dévastateur » pour les ventes d’Oddworld : Soulstorm, selon son créateur

Publier Oddworld : Soulstorm sur PS Plus a été une erreur pour les ventes du titre, selon son créateur, Lorne Lanning. Le co-fondateur d’Oddworld Inhabitants a expliqué sur le podcast Xbox Expansion Pass que dans ses calculs la prévision était beaucoup plus optimiste, puisqu’apparaître sur ces services booste le nom de votre produit en apparaissant dans une vitrine avec des millions de membres derrière eux. Cependant, une erreur de calcul peut renverser ces prévisions. Selon le créatif, le lancement du jeu sur PlayStation Plus a été « dévastateur ».

Comme l’explique Lanning, il n’était pas entièrement convaincu de publier Oddworld : Soulstorm dans le cadre de PlayStation Plus dans la rotation de janvier 2021. Ils ont finalement accepté car à l’époque ils y voyaient « une très bonne affaire » ; grâce à cet argent d’avance ils ont pu terminer le développement. C’est là qu’interviennent les calculs. Ils s’attendaient à ce que le jeu se vende entre 50 000 et 100 000 unités au lancement; un montant discret car à cette époque la PS5 avait à peine une implantation sur le marché.

Oddworld : Tempête d’âmes

Quand les prévisions ne correspondent pas à la réalité

Oddworld Inhabitants allait recevoir un montant fixe de capital à l’avance, ce qui se traduirait par l’équivalent de ces mêmes ventes. Grosse erreur dans ce cas, étant donné qu’Oddworld : Soulstorm a été revendiqué par près de 4 millions de joueurs. En d’autres termes, l’argent que le studio a accepté d’apparaître sur PS Plus était infime par rapport au nombre de personnes qui l’ont réclamé dans le cadre du service. Bonnes critiques, bon accueil… Des retours positifs qui ont permis au jeu d’être l’un des jeux vidéo les plus téléchargés d’avril 2021.

Bref, comme le souligne en parallèle Piers Harding-Rolls, analyste de marché chez Ampere, ces deals sont « une arme à double tranchant ». Si vous acceptez, vous avez des revenus d’avance synonyme de stabilité, de sécurité, mais de plus grandes limitations au niveau des ventes. Si vous préférez ne pas opter pour ces services d’abonnement, le risque est plus grand, mais vous pouvez également avoir de plus grands avantages à long terme.

Est-ce toujours positif de lancer un jeu vidéo sur des services d’abonnement ?

Le débat pour savoir si oui ou non les modèles dans le plus pur style Xbox Game Pass ou PS Plus – services d’abonnement avec jeux vidéo à la demande – est ou non bénéfique pour les ventes d’un jeu vidéo est de retour sur la table. La réponse n’est pas simple, même si les statistiques du service Microsoft témoignent de prestations surprenantes. La réponse est claire : cela dépend. Cela dépend de l’accord conclu entre le studio et Sony, dans ce cas ; cela dépend du contexte dans lequel se trouve la console, comme son implémentation ; cela dépend de la période de l’année à laquelle il est publié… Il y a de nombreux facteurs.

Polices | VGC ; pass d’extension Xbox ; Piers Harding-Rolls